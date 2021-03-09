Salamis Yolu’ndaki Aydınlatmaların Arızalarının Giderilmesi İçin Çalışma Başlatıldı

Gazimağusa Belediyesi ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Gazimağusa’nın an girişlerinden biri olan Salamis Yolu’ndaki yol aydınlatmalarının arızalarının giderilmesi için çalışma başlattı. Bakan Resmiye Canaltay ve Başkan İsmail Arter bu sabah teknik ekiplerle birlikte bölünmüş anayolun refüjünde yapılan kazıları yerinde inceledi. Teknik ekipler, DAÜ çemberinden başlayarak Salamis çemberine kadar giden güzergah üzerindeki aydınlatmaların kabloların kopuk olmasından kaynaklanan sorunlardan dolayı çalışmadığı, kabloların yenilenmesi gerektiği tespitinde bulundu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canalatay yaptığı konuşmada, Salamis Yolunda yıllardır ciddi boyutta problem olan yol aydınlatmalarının arızalarının giderilmesi için kapalı oldukları dönemde ciddi mücadele verdiklerini, Elektrik Kurumu, Karayolları Dairesi ve Belediyenin desteği ile çalışma başlattıklarını söyleyerek en kısa zamanda Gazimağusa’yı “şavklarına kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, DAÜ’nün girişinden Salamis Çemberi’ne kadar ışıkların yanmamasıyla ilgili bir sıkıntı olduğunu ifade ederek, “nasıl olsa yanmaz, böyle kalsın zihniyetiyle karşı karşıya kaldık uzun yıllar, gelmiş geçmiş bakanları eleştirecek değilim ama karanlıktan dolayı Mağusa halkının büyük bir rahatsızlığı vardır, ne güzel yol yapılmışken ışıkların yanmaması kabul edilecek bir şey değildir.” dedi. Karanlıktan dolayı güzergah üzerinde kazaların olduğunu, hatta bir yayanın hayatını kaybettiğini, buranın yıllarca bu şekilde kalmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Başkan Arter, KIBTEK, Karayolları Dairesi ve Gazimağusa Belediyesi’nin ortak bir çalışmayla sorunun çözümü için bir çalışma başlattıklarını, işlerinin kolay olmadığını bildiklerini, tamirat yapmanın yeni yapmaktan daha zor olduğunu söyledi. Başkan İsmail Arter, ayrıca ekonomik zorluklar içinde yüklü de bir maliyet çıkacağını, bunun da projelendirme yaparken masaya yatırılması gerektiğini, bunun yanında çalışmayla ilgili bir takvimlendirme yapılmasının önemine dikkat çekti.