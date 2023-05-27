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Saldıray Saymanlıer Hayatını Kaybetti

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Acı kayıp...Saldıray Saymanlıer, hayata veda etti...
Saldıray Saymanlıer Hayatını Kaybetti

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı çalışanlarından Saldıray Saymanlıer hayatını kaybetti.

Saymanlıer’in vefat haberini eşi BRT Spikerlerinden Canev Aslan sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:

 

“Eşim.. Sol yanım... Mücadeleyi kaybettik... Bilirim mekânın cennettir…Hayat, bu adam bunları hak edecek bişey yapmadı.”

 

Özellikle basın camiasında sevilen bir isim olan Saldıray Saymanlıer’in vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Saymanlıer, bir süreden beridir yakalandığı amansız hastalıkla mücadele veriyordu.

Detay Kıbrıs ailesi olarak Saldıray Saymanlıer’e Allah’tan rahmet, başta eşi Canev Aslan olmak üzere tüm ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

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