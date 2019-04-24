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Saldırgan Osman Sarıgün: Elimi salladım, Kılıçdaroğlu'na değmiş

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"Çok pişmanım, özür dilerim"
Saldırgan Osman Sarıgün: Elimi salladım, Kılıçdaroğlu'na değmiş

Ankara’nın Çubuk ilçesinde şehit Yener Kırıkçı’nın cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumrukla saldıran Osman Sarıgün'ün savcılıkta ve mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı. Sarıgün, "Elimi salladım, Kılıçdaroğlu'na değmiş" dedi. 

Şehit sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın Ankara'nın Çubuk ilçesi Akkuzulu mahallesindeki cenaze törenine katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na linç girişiminde bulunuldu. Kılıçdaroğlu'nun güvenlik güçlerince götürüldüğü ev ise taşlandı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, savcılıktaki ifadesinde yaşananları anlatan Sarıgün, “Uzun boylu yapılı birisi beni omuzumdan itekledi. Arkamdan bir şahıs ‘Adam sana vuruyor, sen ne duruyorsun’ diye söyledi. Bu şekilde tahminime göre Kemal Kılıçdaroğlu’nun korumalarından birisi omzuma vurunca ben de gayriihtiyari yumruğumu savurdum. Yumruğum Kemal Kılıçdaroğlu’na denk gelmiş. Ben Kemal Kılıçdaroğlu’nu tam görmedim. Beni tartaklayarak o alandan uzaklaştırdılar” dedi.

"Elimi salladım, Kılıçdaroğlu'na değmiş"

Mahkemedeki ifadesinde ise Sarıgün, “Herkes Kemal Kılıçdaroğlu’nu yuhaladığı için ben de oradaki bir anlık psikoloji ile yuhaladım. Sadece iki üç kez yuhaladım. Ben kalabalığın içindeydim. Bir arbede yaşanıyordu. Birisi bana yumruk vurdu. Benim omzumdan iteledi. Zannedersem bu şahıs Kemal Kılıçdaroğlu’nun korumalarından birisiydi. Ben de elimi salladım. Kemal Kılıçdaroğlu’na değmiş” ifadelerini kullandı.

"Teslim olmaya cesaret edemedim"

Yaşanan olaylar sonrasında polis ekiplerinin evine geldiğini ve kendisini sorduğunu belirten Osman Sarıgün, mahkemede verdiği ifadede “Ben de burası dedim. Sonra polis ekipleri gitti. Sonra jandarma ekiplerinin de beni sorduğunu duydum. Bunun üzerine korktum ve tedirgin oldum. Aslında jandarma karakol komutanlığına teslim olmaya gittim ancak ona da cesaret edemedim. Bunun üzerine halde duran oğlumun yanına gittim. Oğlumun olaydan haberi yoktu. Beraber Antalya’ya doğru yola çıktık. Benim telefonum kapalıydı, jandarma ekipleri oğluma ulaştılar. Ekiplerle telefonla ben konuştum. Olgun davranarak nasihat verdiler. Ben de teslim olmaya karar verdim, geri döndüm” diye konuştu.

"Çok pişmanım özür dilerim"

Sarıgün, jandarma ekiplerinin kendine ulaştığını belirterek, teslim olduğunu söyledi. Sarıgün, CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan özür dilerken şunları söyledi:

“Kemal Kılıçdaroğlu’na küfür ve hakaret etmedim. Törende bana Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sözlü ve fiziki yönde saldırmam konusunda yönlendiren olmadı. Ben bir anlık psikoloji ile bu eylemleri gerçekleştirdim. Ben de törendeki kişilere Kemal Kılıçdaroğlu’nu yuhalayalım demedim. Yönlendirmedim. Kemal Kılıçdaroğlu’na taş atmadım. Ben huzurunuzda kamuoyundan, devlet büyüklerimden ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan özür dilerim. Oradaki bir anlık psikoloji ile yaptım. Çok pişmanım.”

Osman Sarıgün, İlçe Jandarma Komutanlığındaki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla Çubuk Adliyesi'ne getirildi. Sarıgün, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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