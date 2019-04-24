  • BIST 96.321
  • Altın 240,741
  • Dolar 5,8741
  • Euro 6,5844
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Saldırganın elini öpenlerin kim olduğu ortaya çıktı

»
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün elini öpenler AKP il yöneticisi ve belediye başkan aday adayı çıktı.
Saldırganın elini öpenlerin kim olduğu ortaya çıktı

Ankara Çubuk'taki asker cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk atan ve sonrasında serbest bırakılan Osman Sarıgün'ün elini öpenlerin kimlikleri belli oldu.

El öpenlerden birinin AKP'nin Etimesgut belediye başkan aday adayı Önder Gökçekaya, diğerinin ise bir dönem AKP il yönetiminde yer alan Seyfullah Karagöz olduğu öğrenildi.

Fotoğrafta yer alan isimlerden Serdar Gümüşçivi'nin ise 15 Temmuz sonrası suç duyurusunda bulunan isimlerden olduğu ortaya çıktı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Metrobüste cinsel saldırı: “Üzerime boşalan bu şerefsiz! Sen kendini ne sanıyorsun?24 Nisan 2019 Çarşamba 09:47
  • Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Kılıçdaroğlu'na linç girişimi anını anlattı: Gözü dönmüş binin üzerinde kişi vardı24 Nisan 2019 Çarşamba 09:41
  • Rusya, Türkiye’den giden 60 ton domates ve çileği geri çevirdi23 Nisan 2019 Salı 20:31
  • Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na saldırı yorumu: Bana sorsalar gitmeyin derdim23 Nisan 2019 Salı 20:27
  • Erdoğan'dan kabine değişikliği iddialarına yanıt23 Nisan 2019 Salı 20:25
  • Nihal Olçok: Erdoğan'ı görseydim "Eşim Erol Bey'in yokluğu çok belli çünkü onun dili çok kuşatıcı bir dildi" derdim23 Nisan 2019 Salı 17:43
  • Bir linç, Saray'dan iki farklı tavır!23 Nisan 2019 Salı 17:28
  • Greenpeace: Plastik atıkların yeni adresi Türkiye23 Nisan 2019 Salı 17:12
  • YSK, AKP’nin ‘KHK’lıların oyları geçersiz sayılsın’ talebini karara bağladı23 Nisan 2019 Salı 15:31
  • Son Dakika: YSK’dan KHK’lı seçmen kararı23 Nisan 2019 Salı 15:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti