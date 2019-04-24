Saldırganın elini öpenlerin kim olduğu ortaya çıktı

Ankara Çubuk'taki asker cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk atan ve sonrasında serbest bırakılan Osman Sarıgün'ün elini öpenlerin kimlikleri belli oldu.
El öpenlerden birinin AKP'nin Etimesgut belediye başkan aday adayı Önder Gökçekaya, diğerinin ise bir dönem AKP il yönetiminde yer alan Seyfullah Karagöz olduğu öğrenildi.
Fotoğrafta yer alan isimlerden Serdar Gümüşçivi'nin ise 15 Temmuz sonrası suç duyurusunda bulunan isimlerden olduğu ortaya çıktı.
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