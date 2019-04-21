'Saldırganlar çeşitli yerlere yerleştirilmişti'

CHP Milletvekili Emir: "Çok farklı gruplar değişik hazırlıklar yapmışlar. Oradaki provokasyonlar yavaş yavaş yükseltildi."

CHP Çubuk ilçe yöneticisi Can Kaderoğlu, olay anını anlatırken çarpıcı bilgiler verdi. Saldırı sırasında Kılıçdaroğlu’nun hemen arkasında bulunan Can Kaderoğlu, Cumhuriyet’te yer alan habere göre şunları anlattı:

“Dün CHP ilçe yönetimi olarak, şehit ailesinin evini ziyaret ettik. Başsağlığı dileklerimizi ilettik. Hiçbir sorun yaşanmadı. Bugünkü saldırıda da köyden ve bölgeden kimse dahil olmadı. Biraz önce köy muhtarı ile de görüştüm. Kendisi de olayları dışarıdan gelen bir ekibin organize ettiğini söylüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş cenazeye geldiğinde ufak tefek kimi tepkiler oldu ancak Kemal Bey geldikten sonra grup tepkilerini artırdı. Saldırı uzun sürdü. Fiziki saldırının yanı sıra taş, sopa atıldı, ellerine ne geldiyse attılar. Saldırıyı çeşitli yerlere yerleştirilmiş kişiler başlattı ve organize etti. Kılıçdaroğlu’nu yaklaşık 10 kişilik görevli korumalar, 20’den fazla partili grup ve çok az sayıda güvenlik görevlisi korumaya çalıştı. Ciddi bir güvenlik önlemi yoktu. Oradaki görevlilere grubun biber gazı kullanılarak dağıtılmasını söyledik ancak cenazeye biber gazı sıkamayız dendi. Saldırı sırasında cenaze işlemleri yapılmıyordu ve bir saldırı vardı. Bu yönde bir adım atılmadı. Kemal Bey’in arabasına ve saldırıdan sonra girdiğimiz eve saldırılar devam etti. Şimdi evin çevresinde tedbir alındı ve etraftakiler dağıtılmaya çalışılıyor.”

EMİR: ETKİLİ TEDBİR ALINMAMIŞ, GÖVDEMİZLE KORUDUK

Cenaze sırasında ve saldırıdan sonra Kılıçdaroğlu’nun sığındığı evde yanında bulunan tek CHP’ Milletvekili olan Murat Emir de şunları anlattı:

“Genel başkanın da bizlerin de sağlık durumu iyi. Çok uzun süre bir arbede yaşandı. Ufak tefek bir çok darbe alındı ama genel başkanın sağlık durumu iyi. İlk araçtan indiğimizde ufak tefek protestolar duymuştuk. Olayların bu noktaya geleceğini tahmin edemedik. Anlaşılıyor ki çok farklı gruplar değişik hazırlıklar yapmışlar. Dolayısıyla oradaki provokasyonlar yavaş yavaş yükseltildi. Gerilim tırmandı.

İki şey çok önemli. Birincisi provokasyon ihtimaline karşı kolluk güçlerinin çok daha etkili tedbirler alması gerekirdi, alınmamış. Süreç içinde de, çünkü çok uzun bir zaman geçti. Yaklaşık yarım saat yaşandı bunlar. O sürede de etkili önlemler alınmadığı görüldü. Etkili önlem alınmış olunsaydı, Türkiye’nin ikinci partisinin genel başkanına böylesine tatsız menfur alçakça saldırılar yapılamazdı. Cenazenin köyde olması da etkiledi. Fiziksel olarak etkili önlemler almak çok da kolay değildi. Bunu da düşünmek lazım. Güvenlik alınmadan yapılan bir cenaze töreniydi. Herkesin hayatı tehlikedeymiş demek ki. Orada biz gövdemizle korumaya çalıştık genel başkanı.

EVİN SAHİBİ ALMAK İSTEMEMİŞ

“Çaresizlikten köydeki bir vatandaşın evine sığınmak zorunda kaldık. Çünkü araç çok uzaktaydı. Evin sakini de evimi yakarlar camlarını kırarlar korkusuyla almak istemedi. Ama hukukta ızrar dediğimiz bir hal söz konusu. Fiilen girmiş olduk. Ancak o şekilde yatıştırılabildi.”

CHP’li Emir evde yaşananları ise şöyle anlattı: “Emniyet genel müdürü geldi. AKP’li, MHP’li milletvekilleri geldi. Sonra Milli Savunma Bakanı geldi. Hatta çıkarken Bakan eşlik ederek biraz da kitle sakinleştirmeye çalışıldı. Etkili güvenlik önlemleri alınamaması, oranın müdahale etmeye uygun olmayan bir köy olması gibi konular üzerinde durulabilir. Bunlar affedilebilir. Ancak affedilemeyecek olan kendi siyasi gelecekleri için kendi iktidarları için Türkiye’yi bölen ülkenin yarısını terörist ilan eden siyasetçilerdir. Herkesin bu olaya bakarak daha sorumlu sağduyulu davranması. Bir şehit cenazesinde asla olmaması gereken olaylar oldu. Şehit hepimizin şehidi. Biz sonuna kadar vatanımızın birliği bütünlüğünden yanayız. Ancak ülkeyi bu hale getirenler sağduyulu konuşmayan, Türkiye’yi söylemiyle, politikalarıyla duruşuyla bölen ayrıştıran siyasetçilerdir. Herkesin aklını başına toplaması gerekiyor artık.”