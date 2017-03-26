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Saldırının 82 saniye sürdüğü belirtildi

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Saldırının 82 saniye sürdüğü belirtildi
Londra'daki terör saldırısının faili Adrian Russell Ajao'nun saldırıyı tek başına gerçekleştirdiği bildirildi.

İngiltere Terörle Mücadele Birimi Ulusal Koordinatörü Neil Basu, son gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Soruşturmanın hızlı şekilde yürütüldüğünü aktaran Basu, başka bir terör eylemi planlandığı yönünde herhangi bir istihbarat bulunmadığını kaydetti.

Basu, "Olay gününde saldırganın halen tek başına hareket ettiğini düşünüyoruz. Saldırganın bunu neden yaptığını hiçbir zaman anlayamayacağımız olasılığını hepimiz kabul etmeliyiz" dedi.

Londra polisi, ayrıca terör saldırısının sadece 82 saniyede gerçekleştiğini duyurdu.

Çarşamba günü yerel saatle 14.40'ta Westminster Köprüsü'ndeki kaldırıma çıkarak kullandığı aracı çevredeki insanların üzerine süren saldırganın, yarım dakika sonra İngiliz Parlamentosunun demir parmaklıklarına çarparak durduğu ve parlamentonun bahçesinde 52 saniye içinde, 14.41'de vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENMİŞTİ

Ülke siyasetinin merkezi ve turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Westminster bölgesindeki olayda saldırgan, Westminster Köprüsü'nde kiralık aracı kaldırımdaki insanların üzerine sürmüş, ardından İngiltere Parlamentosunun demir parmaklıklarına çarparak durmuştu.

Araçtan çıkarak parlamentonun bahçesine giren saldırgan, burada görevli polisi bıçaklayarak öldürmüştü. Çevredeki güvenlik görevlileri, saldırganı vurarak etkisiz hale getirmişti.

Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırının failinin 52 yaşındaki "Adrian Russell Ajao" adlı İngiliz vatandaşı olduğu açıklanmıştı.

Ajao'nun daha önce adam yaralama, kamu düzenini bozma ve silah bulundurma suçlarından hüküm giydiği ancak terör bağlantılı herhangi bir olayla suçlanmadığı bildirilmişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, saldırının failinin aşırı gruplarla bağlantısı olduğu şüphesiyle birkaç yıl önce İngiliz istihbaratı tarafından soruşturulduğunu açıklamıştı.

Olayda, İngiliz polis memuru Keith Palmer (48), Amerikalı turist Kurt Cochran (54), babası Kıbrıslı Türk olduğu belirtilen Ayşe Frade (43) ve İngiliz vatandaşı Lesli Rhodes (75) hayatını kaybetmişti. Bazı yaralıların tedavisi ise devam ediyor.

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