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Saldırının maliyeti 93,81 milyon dolar

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Saldırının maliyeti 93,81 milyon dolar
ABD'nin Suriye'de rejime ait askeri üsse yaptığı füze saldırının maliyetinin en az 93,81 milyon dolar olduğu belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Başkan Donald Trump'ın emriyle Suriye'nin Humus vilayetindeki Şayrat Hava üssüne 59 Tomahawk füzesi fırtlatmasının maliyeti belli oldu.

Pentagon'un yıllık bütçesine göre, Esed rejiminin İdlib’de gerçekleştirdiği kimyasal saldırıya cevaben fırlatılan Tomahawk füzelerin her biri 1,59 milyon dolara mal oluyor. Bu rakam, dün geceki hava saldırısında kullanılan 59 Tomahawk füzenin Pentagon'a en az 93,81 milyon dolara mal olduğunu ortaya koyuyor.

TOMAHAWK ÜRETİCİSİ RAYTEON'UN HİSSELERİ DEĞERLENDİ

Pentagon'un kullanılan füzelerin yerine yenilerini satın alacağı beklentisi, Tomahawk'ın üreticisi Raytheon'un hisse senetleri yüzde 1,5'e yakın yükselişle 153 dolara yükseldi.

ABD ordusu 5,56 metre uzunluğuyla saatte 880 km hıza ulaşabilen ve bin 200 ila 2 bin 500 kilometre mezilli Tomahawk füzelerini, kara hedeflerini vurmak için genellikle askeri gemilerden veya denizaltılardan fırlatıyor.

Tomahawk füzeleri, 450 kilogramlık patlayıcı taşıma gücü ve gelişmiş yön sistemiyle belirlenen hedefleri isabetle vurabiliyor.

Pentagon, dün gece yapılan saldırıda kullanılan Tomahawk füzelerinin Doğu Akdeniz’de konuşlu USS Porter ve USS Ross Destroyerlerinden fırlatıldığı açıklanmıştı.

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