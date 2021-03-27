Saldırıya uğrayan cami temizlendi!

Limasol’da bulunan Piskobu camisine “Türkler öleceksiniz, Yaşasın Yunanistan, Yunanistan 1821” gibi faşist sloganlar yazılmıştı.
Politis Gazetesi’nde yer alan habere göre cami bugün temizlendi, soruşturma ise devam ediyor.
Limasol’da bulunan Piskobu camisine “Türkler öleceksiniz, Yaşasın Yunanistan, Yunanistan 1821” gibi faşist sloganlar yazılmıştı.
Politis Gazetesi’nde yer alan habere göre cami bugün temizlendi, soruşturma ise devam ediyor.
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