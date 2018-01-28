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Saldırıya uğrayan Deniz Naki Türkiye'ye dönmeyecek

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Saldırıya uğrayan Deniz Naki Türkiye'ye dönmeyecek
Almanya'da otomobilinde seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Amedsporlu Deniz Naki, Türkiye'ye dönmeme kararı aldığını açıkladı. Saldırıya yönelik soruşturma devam ediyor.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü oyuncusu Deniz Naki, Almanya'da otobanda seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonrası, "yoğun güvenlik kaygısı" nedeniyle Türkiye'ye dönmeme kararı aldı.

Naki'nin avukatı Stephan Kuhn, Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada Naki'nin, ailesinin ve çevresinin kararı doğrultusunda Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ile olan sözleşmesini bitireceğini ve Almanya'da kalacağını söyledi. Avukat Kuhn, Naki'nin gelecek planlarına yönelik ise açıklama yapmadı.

28 yaşındaki futbolcu, 7 Ocak gecesi Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Düren yakınlarında otobanda seyir halindeyken silahlı saldırıya uğramıştı.

Saldırı sonrası DW Türkçe'ye konuşan Naki, soruşturmanın çok geniş kapsamlı şekilde sürdüğünü ve gelişmelere göre Türkiye'ye dönüp dönmeme kararı alacağını belirtmişti.

Amedspor'da forma giymeden önce Almanya'nın FC St. Pauli ve SC Paderborn takımlarında da oynayan Naki, bir kez daha Türkiye'de hedef haline getirildiğini söylemişti.

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