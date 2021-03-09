Saldırıya uğrayan gazeteci Levent Gültekin: Parmaklarım kırılmış, onun dışında iyiyim

İstanbul Bakırköy'deki Halk TV'nin merkez binası önünde yaklaşık 25 kişi olduğu belirtilen bir grubun saldırısına uğrayan gazeteci Levent Gültekin, saldırıda parmaklarının kırıldığını söyledi.

İstanbul Bakırköy'deki Halk TV'nin merkez binası önünde yaklaşık 25 kişi olduğu belirtilen bir grubun saldırısına uğrayan gazeteci Levent Gültekin, saldırıda parmaklarının kırıldığını söyledi.

Olay, Gültekin Bakırköy Meydanı'ndan Halk TV binasına yürürken gerçekleşti. Grup tarafından tekme ve yumruklarla darp edilen Gültekin, vücudunun ve yüzünün çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle yaralandı.

Uğradığı saldırının ardından dün akşamki programı iptal etmeyen Gültekin, kırılan parmakları dışında iyi olduğunu açıkladı.

Twitter'dan açıklama yapan Gültekin, "Ellerimle kafamı ve yüzümü korumaya aldığım için parmaklarım kırılmış, onun dışında çok şükür iyiyim. Yani anlayacağınız dün akşamki İki Yorum’u kırık parmakla yapmışım :)" açıklamasını yaptı.