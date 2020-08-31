Saldırıya uğrayan TİP Milletvekili Barış Atay: Bu olayın faili beni hedef gösteren Süleyman Soylu'dur

"Bu olayın faili kendisine yönelik eleştiriyi alıntılayıp beni hedef gösteren Süleyman Soylu'dur" dedi. Sabah saatlerinde hastaneden ayrılan Atay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile sosyal medyada tartışmasının ardından saldırıya uğrayan TİP Milletvekili Barış Atay ifadesinde, "Bu olayın faili kendisine yönelik eleştiriyi alıntılayıp beni hedef gösteren Süleyman Soylu'dur" dedi. Sabah saatlerinde hastaneden ayrılan Atay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bakan Soylu, "Nitelikli cinsel saldırı" suçlamasıyla tutuklandıktan sonra tahliye edilen Musa Orhan'a ilişkin kendisine "Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın" diyen Atay'a “Benden ‘tecavüzcü kollayıcı’ olmaz da senden tam tecavüzcü olur. Tuma’nın kollayıcısı… Dikkat yakalanma…" sözleriyle yanıt verdi. Soylu'nun sözlerinin ardından Kadıköy'de bir grubun saldırısına uğrayan Barış Atay, travma ve kaburgalarında kırık şüphesiyle tedaviye alındı.

Sabah saatlerinde Numune Hastanesi'nden taburcu edilen Atay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hastanede ifadesi alınan Atay, saldırganlar hakkında şikâyetçi oldu. Cumhuriyet'ten Tuğba Özer'in haberine göre ifadesinde ölüm tehditleri aldığını hatırlatan Atay, saldırı anını şöyle anlattı:

"31.08.2020 günü arkadaşlarımla birlikte Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde bulunan bir mekanda bulunduktan sonra saat 01.00 sıralarında Dr. Esat Işık caddesinde arkadaşımla birlikte yürürken Dalga Sokak'a dönmemizin ardından ayak sesleri duydum. Daha sonra arkamdan gelen bir kişi boynuma atıldı. Bu şahsı savurduktan sonra 3 ya da 4 kişi beni arkamdan yumruklamaya başladı. Ben kendimi savunmaya çalışırken beni yere düşürdüler. Başta kafam olmak üzere vücudumun çeşitli yerlerine vurmaya başladılar. Bu esnada arkadaşımın polisi araması üzerine koşarak kaçmaya başladılar. Bu şahıslar beni darp ederken küfür ederek "vatan haini" diye bağırdı.

Hava karanlık olduğu için bu kişilerin eşgallerini net olarak hatırlamıyorm. Beni darp eden ve hakaret eden bu kişilerden şikayetçiyim."

"Faili Süleyman Soylu'dur"

Atay verdiği ek beyanında ise ölüm tehditleri aldığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Bu olay cereyan edene kadar 1 Mayıs'ta DİSK binası önündeki eylemlerden itibaren sosyal medyadan ölüm tehditleri aldığıma ilişkin savcılıkta suç duyurusunda bulundum. Bunlardan bir tanesi ise takipsizlikle sonuçlandı. Bunun akabinde kullandığım araca sabotaj yapıldı. Bunun da şikayetinde bulundum. Bu yüzden bu olayın faili bütün şikayetlerle ilgilenmek yerine bir tecavüzcünün serbest bırakılması ile ilgili kendisine yönelik eleştiriyi alıntılayıp beni hedef gösteren Süleyman Soylu'dur."

Atay'ın avukatı Onur Güneş ise olayın yaşandığı sokakta kamera çalışmasının yapılmasını, ve baz istasyon kayıtlarının alınmasını talep etti.

Güneş, saldırının planlı yapılmış olduğu üzerinde durduklarını ifade ederek, "mekandan çıktık sonra 50 metre yürümesinin ardından bu saldırı gerçekleştiriliyor. Bizim tahminimiz şu; birden fazla kişinin bu kadar kısa bir mesafede Atay'ı görüp bir milletvekiline saldırmaya karar vermesi hayatın olağan akışınına aykırı. Ya oraya girerken bir takip söz konusuydu ya da o içerdeyken orada olduğu haber alınarak dışarda beklenilmiş. İki ihtmal den biri. Bu da kamera kayıtlarından ve baz sinyallerinden ortaya çıkacak" dedi.