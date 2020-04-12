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“Salgın 37’nci günde stabil bir çizgiye gelecek”

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Başbakanlık Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, kişisel Sosyal medya hesabından matematik modelleme sonuçlarına göre, Covid-19 salgınında güncel durumu açıkladı.
“Salgın 37’nci günde stabil bir çizgiye gelecek”

Başbakanlık Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, kişisel Sosyal medya hesabından matematik modelleme sonuçlarına göre, Covid-19 salgınında güncel durumu açıkladı.

Başbakanlık Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, kişisel Sosyal medya hesabından matematik modelleme sonuçlarını baz alarak güncel durumu açıkladı. Şanlıdağ açıklamasında, Kıbrıs’taki Covid-19 salgınının 37’inci günü olan 14 Nisan itibariyle stabil bir çizgiye geleceğini duyurdu.

Şanlıdağ açıklamasında şunları kaydetti:

“Matematik Modelleme Sonuçlarımıza Göre KKTC COVID-19 Salgınında Güncel Durum;

* Modele göre; 12.04.2020 tarihi itibarıyla, salgının izlenmesinde kullanılan ve bulaştırıcılık sayısı olarak bilinen Ro değeri = 2.0’dır. Ro değerinin 1’in altına indirilmesi gerekmektedir.

1-4-001.jpg

* Modele göre; KKTC’de COVID-19 salgını 37. gününde (ilk vaka 9 Mart 2020) stabil bir çizgiye gelecek. Salgının seyrine göre 3 öngörüde bulunmak mümkün.

2-4.jpg

1. Öngörü:

128 Pozitif Vaka ile salgının kontrolü öngörülebilir bir düzeye ulaşacak.

2. Öngörü: 148 Pozitif Vaka ile salgının kontrolü öngörülebilir bir düzeye ulaşacak.

3. Öngörü: 178 Pozitif Vaka ile salgının kontrolü öngörülebilir bir düzeye ulaşacak.

Yöntem: Optimal Kontrol Modeli (SEIR Modeli)

Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü / KKTC Sağlık Bakanlığı”

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