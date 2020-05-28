Ülkesi koronavirüsle mücadele ederken 67 yaşındaki Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, kendini ve 20 cariyelik haremini Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan Garmisch-Partenkirchen kasabasındaki Grand Hotel Sonnenbichl'te karantinaya almıştı.

Ülkesi koronavirüsle savaşırken 20 cariyesini de yanına alarak kendini Alpler'deki lüks otele kapatan Tyland Kralı Maha Vajiralongkorn'un, son olarak lüks otelin dördüncü katını tamamen kapattığı ortaya çıktı.