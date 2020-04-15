  • BIST 95.855
  • Altın 382,249
  • Dolar 6,8925
  • Euro 7,5238
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Salgın Çin ekonomisini vuracak: 30 yıl sonra ilk defa bir çeyrek dönemde küçülme

» »
Salgın Çin ekonomisini vuracak: 30 yıl sonra ilk defa bir çeyrek dönemde küçülme
Salgın Çin ekonomisini vuracak: 30 yıl sonra ilk defa bir çeyrek dönemde küçülme

Covid-19 salgını kriziyle vurulan Çin ekonomisinin, çeyrek yıllık dönem için son 30 yılda ilk defa küçülmesi bekleniyor.

Fransız Haber Ajansı'nın (AFP) 14 uzmana danışarak yaptığı bir ankette, Çin ekonomisinin 2020 ilk çeyreğinde ortalama yüzde 8,2 oranında küçülmesi öngörülüyor. 1990'ların başında çeyrek yıllık raporların başladığı dönemden bu yana Çin'in küçüldüğü hiç kaydedilmemişti.

Uzmanlar ayrıca, Çin gayri safi milli hasılasının (GSMH) yıl sonunda sadece yüzde 1,7 oranında büyümesini bekliyor. Geçen seneki büyüme yüzde 6,1 oranında olmuştu.

Mao'nun ölümünden bu yana en düşük büyüme

Eğer uzmanların görüşü doğru çıkar ve Çin bu yıl sonunda sadece yüzde 1,7 oranında büyürse, Çin Komünist Partisi Başkanı Mao Zedong'un öldüğü yıl olan 1976'dan bu yana en düşük büyüme ülke tarihine geçecek.

Dünyanın iki numaralı ekonomisinde her ne kadar Covid-19 önlemleri hafifletilmiş ve fabrikalar büyük oranda açılmış olsa da, dünya genelindeki ekonomik durgunluk nedeniyle uzmanlar, Çin ekonomisinin kendini zor toparlayacağı düşünüyor.

IMF'nin salı günü yayımladığı raporda ise Çin'in bu yıl yüzde 1,2 büyümesi öngörülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kim'den Kuzey Kore hiyerarşisinde geniş çaplı değişiklik: Kız kardeşi kilit role geri döndü13 Nisan 2020 Pazartesi 15:44
  • Rus porno yıldızı: Koronavirüs aşısını bulacak kişiyle birlikte olacağım12 Nisan 2020 Pazar 15:51
  • Güney Kore: Karantina kurallarına ihlal edenlere elektronik bileklik takılması planlanıyor11 Nisan 2020 Cumartesi 11:34
  • Çin'den 'çığır açan' adım: Besi hayvanlarıyla evcil hayvanlar tekrar sınıflandırıldı, köpek eti tüketimine yasak sinyali10 Nisan 2020 Cuma 16:50
  • Putin, Uluslararası Uzay İstasyonu ile bağlantıya geçti10 Nisan 2020 Cuma 16:47
  • On binlerce kişi, karantinanın kalkmasının ardından, Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'ı terk etti09 Nisan 2020 Perşembe 19:06
  • Vuhan’da sokağa çıkma sınırlamasının kaldırılması ardından bir günde 65 bin kişi kentten ayrıldı, 620 bin kişi toplu taşıma araçlarını kullandı09 Nisan 2020 Perşembe 18:12
  • Çin'de 63 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 2 kişi hayatını kaybetti09 Nisan 2020 Perşembe 09:55
  • WHO: Hiç vaka görülmediğini iddia eden Kuzey Kore'de 709 kişiye test yapıldı08 Nisan 2020 Çarşamba 13:47
  • Rusya’nın devlet televizyonunun çalışanları 2 haftadır evlerinden haber sunuyor07 Nisan 2020 Salı 17:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti