Salgın Çin ekonomisini vuracak: 30 yıl sonra ilk defa bir çeyrek dönemde küçülme

Covid-19 salgını kriziyle vurulan Çin ekonomisinin, çeyrek yıllık dönem için son 30 yılda ilk defa küçülmesi bekleniyor.

Fransız Haber Ajansı'nın (AFP) 14 uzmana danışarak yaptığı bir ankette, Çin ekonomisinin 2020 ilk çeyreğinde ortalama yüzde 8,2 oranında küçülmesi öngörülüyor. 1990'ların başında çeyrek yıllık raporların başladığı dönemden bu yana Çin'in küçüldüğü hiç kaydedilmemişti.

Uzmanlar ayrıca, Çin gayri safi milli hasılasının (GSMH) yıl sonunda sadece yüzde 1,7 oranında büyümesini bekliyor. Geçen seneki büyüme yüzde 6,1 oranında olmuştu.

Mao'nun ölümünden bu yana en düşük büyüme

Eğer uzmanların görüşü doğru çıkar ve Çin bu yıl sonunda sadece yüzde 1,7 oranında büyürse, Çin Komünist Partisi Başkanı Mao Zedong'un öldüğü yıl olan 1976'dan bu yana en düşük büyüme ülke tarihine geçecek.

Dünyanın iki numaralı ekonomisinde her ne kadar Covid-19 önlemleri hafifletilmiş ve fabrikalar büyük oranda açılmış olsa da, dünya genelindeki ekonomik durgunluk nedeniyle uzmanlar, Çin ekonomisinin kendini zor toparlayacağı düşünüyor.

IMF'nin salı günü yayımladığı raporda ise Çin'in bu yıl yüzde 1,2 büyümesi öngörülüyor.