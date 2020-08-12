  • BIST 1.114
  • Altın 453,984
  • Dolar 7,2815
  • Euro 8,5882
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKA1567 test yapıldı, 4 pozitif vaka

Salgın güneyde hızını kesti

» »
Epidemiyoloji Komitesi , virüsün toplum içine yayılmasının düştüğüne, durumun şimdi daha iyi olduğuna ama rehavete yer olmadığına karar verdi.
Salgın güneyde hızını kesti

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanı’nın başkanlığında video konferans şeklinde toplanan Epidemiyoloji Komitesi, Limasol bölgesinde ev ve kamu toplantılarındaki kişi sayısını, yiyecek ve içecek mekânları hariç 10’dan 50’ye çıkardı.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın haberine göre bu tedbir gelecek hafta epidemiyolojik verilere göre yeniden değerlendirilecek. Yeni tedbir kararname yayınlanır yayınlanmaz yürürlüğe girecek.

 Vakaların artmasından sonra Limasol ve ada geneli için uygulanan diğer tedbirler, yeni bir duyuruya kadar uygulamada kalacak.

Komite, virüsün toplum içine yayılmasının düştüğüne, durumun şimdi daha iyi olduğuna ama rehavete yer olmadığına karar verdi.

Sağlık Bakanlığı ve Epidemiyoloji Komitesi bir kez daha halka virüsün yayılmasına karşı tüm diğer koruma tedbirlerini alarak daha tedbirli olması, sosyal mesafeyi koruması uyarısında bulundu.

Video konferansta, 10.000 kişiye daha rastgele test yapılması kararından sonra uygulamaya konulan veriler değerlendirildi. Sağlık Bakanı üyelere, kalabalık toplantılarla ilgili Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) son çalışması hakkında bilgi verdi.

Toplantıda sonbahar öncesi protokollerin güncellenmesi ve özellikle gençler arasında semptom göstermeyenlerin nasıl kontrol edilebileceği görüşüldü.

Üyeler gelecek hafta yapılacak toplantıya öneriler ve nihai kararlarla gelecekler.

ECDC çalışmasında, COVID-19’un yayılma risklerinden dolayı özellikle temaslı takibinin çok zor olacağından festival ve konser gibi büyük toplantılardan endişe duyulduğu belirtiliyor.

Sağlık Bakanı ve Epidemiyoloji Komitesi üyeleri video konferansın sonunda, virüse karşı bir aşı bulunma yolunun uzun olmasından dolayı vatandaşların günlük yaşamlarında tetikte olmaları, protokol ve tedbirlere uymaları gerektiğine karar verdi.

KHA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vatandaşlık İçin Yargı Mücadelesi Açıklaması Rum Basınında12 Ağustos 2020 Çarşamba 11:17
  • Turist Gelişlerinde Yüzde 96,7 Düşüş12 Ağustos 2020 Çarşamba 11:16
  • Rusya Maliye Bakanlığı Güney Kıbrıs’ın Tüm Şartları Kabul Ettiğini Açıkladı12 Ağustos 2020 Çarşamba 11:01
  • Orman Yangını Çıkaranlar İçin Müebbet Hapis Cezası Önerisi12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:52
  • Küresel Salgın Nedeniyle Arjantin’den Direkt Uçuş12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:22
  • Güney Kıbrıs Lübnan’a 70 Ton Yardım Gönderdi12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:13
  • Güney Kıbrıs'ta 1 kişi hayatını kaybetti 25 vaka11 Ağustos 2020 Salı 19:10
  • DİKO’dan 30 Kişi Daha Ayrıldı11 Ağustos 2020 Salı 14:21
  • Limasol’da Fosfin Yüklü Araç Alev Aldı!11 Ağustos 2020 Salı 14:11
  • Kostrikkis: “En az 6 ay daha maskeyle dolaşın”11 Ağustos 2020 Salı 13:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti