Salgın izni alarak cezaevinden çıkan bir kişi 5 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulundu

İstanbul Beyoğlu İlçesi Tershane Caddesi'nde 28 Nisan tarihinde meydana gelen olayda, Silivri Cezaevi'nden salgın izni alarak çıkan bir kişi beş yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulundu.

Çevredeki yurttaşların müdahalesi ile yakalanan zanlı, çevredeki yurttaşlar tarafından da darp edildi.

Zanlının 2000 ve 2001 yıllarında ”Cebren Irza Geçme, Küçükleri Baştan Çıkarma İffete Taarruz Etme” suçundan 2 kaydı olduğu da öğrenildi.