"Salgın kontrol altına alınamazsa tokyo olimpiyatları 2021’de zor olur"

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, koronavirüsün kontrol altına alınamaması durumunda Tokyo Olimpiyatları’nı 2021’de düzenlemenin de zor olacağını söyledi.

Bu yaz düzenlenmesi planlanan oyunlar, salgın nedeniyle seneye ertelenmişti.

Fakat Abe, koronavirüsün küresel bir sorun olmaya devam etmesi durumunda bunun seneye de mümkün olmayabileceğini söyledi.

Reuters’a göre Parlemento’da bir milletvekilinin sorularını yanıtlayan Abe, “Olimpiyat Oyunları dünyanın koronavirüse karşı savaşı kazandığını gösterecek bir şekilde yapılmalı. Aksi takdirde Olimpiyatlara ev sahibi yapmak zor olacaktır” dedi.