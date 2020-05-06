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“Salgın sondaj planlarını da öldürdü”

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“Salgın sondaj planlarını da öldürdü”
“Salgın sondaj planlarını da öldürdü”

 Alithia, yeni tip koronavirüs salgınının Rum yönetiminin sondaj programlarını bozduğuna dikkat çekti.

Haberi “İyi Gitmiyoruz… Koronavirüs Sondaj Programlarımızı da Öldürdü” başlığıyla aktaran gazete, Enerji Bakanlığı’nın, salgın nedeniyle yaşanan gecikmeler yüzünden, ENI-TOTAL konsorsiyumu ile yaptığı sondaj programı sözleşmelerinin süresini uzatmak yoluna gittiğini, ExxonMobil-Quatar Petroleum konsorsiyumuyla yapılan sözleşmelerin ise uzatılmasına gerek olmadığını yazdı.

Habere göre Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis dün telekonferans yöntemiyle Meclis Enerji Komitesi’ne ve Enerji Bakanlığı’nın yetkisindeki diğer konularda bilgi verdi. Meclis Enerji Komitesi Başkanı DİSİ Milletvekili Andreas Kiprianu basına yaptığı açıklamada, ExxonMobil-Quatar Petroleum konsorsiyumunun 2020 yılı içerisinde yapmayı planladığı iki teyit sondajını 2021 Eylül ayına ötelediğini söyledi.

ENI-TOTAL konsorsiyumunun ise Nisan 2020’den başlamak üzere üç sondaj planı olduğunu ancak planların salgın yüzünden ertelendiğini belirten Kiprianu, Lakkotripis’ten aldığı bilgiye dayanarak ExxonMobil teyit sondajı yapacağı için sözleşmesinin uzatılma gereği olmadığını, ENI-TOTAL ile yapılan sondaj sözleşmelerinin ise uzatılması gerekebileceğini belirtti. Kiprianu, şirketlerin programlarını sadece ertelediklerini, çekilmediklerini, önemli olanın da bu olduğunu söyledi.

Dayanışma Hareketi ise Rum yönetiminin bu şirketler ile nasıl, şirketlere petrol fiyatları ve salgın nedeniyle personel güvenliğini gerekçe gösterme hakkı veren sözleşme yaptığını sordu.

NORVEÇ ŞİRKETİNE CEVAP VERMEDİLER

Politis, Vasiliko’ya 2021 yılı içerisinde yüzer doğal gaz sıvılaştırma tesisi kurma talebinde bulunan DEFA (Devlet Doğal Gaz İşletmesi) ve AİK’in (Elektrik İdaresi), ilgili talepte bulundukları “Hoegh LNG” isimli Norveç şirketi ve VTTI projesi ortaklarının görüşme çağrılarına cevap vermediğini bildirdi.

Habere göre “Hoegh LNG” isimli Norveç şirketi ve VTTI projesi ortakları DEFA ve AİK’e dün, proje sunumu için en kısa sürede görüşme talebini içeren yeni bir mektup gönderdi.

Haberde, dünyanın en büyük FSRU ve LNG tankerleri yönetim şirketlerinden biri olduğu vurgulanan “Hoegh LNG” başkanının 21 Mart’ta da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis,  Maliye ve Enerji bakanlarına mektup göndererek, RAEK’e (Rum Enerji Düzenleme Kurulu) FSRU (yüzer doğal gaz sıvılaştırma tesisi) kurma ve işletme izni başvurusunda bulunduklarını iletmesine rağmen hiçbir muhatabının ilgi göstermediğine dikkat çekildi.

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