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Salgın sonrası ekonomide yol haritası belirleyecek bir çalışma grubu oluşturuldu

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Salgın sonrası ekonomide yol haritası belirleyecek bir çalışma grubu oluşturuldu
Salgın sonrası ekonomide yol haritası belirleyecek bir çalışma grubu oluşturuldu

Başbakan Ersin Tatar’ın talimatıyla KOVİD-19 salgını sonrasında ekonomide planlama konusunda çalışmalar yürütecek, değerlendirmeler yapıp yol haritası ortaya çıkaracak bir Çalışma grubu oluşturuldu.

Çalışma grubunda DPÖ Müsteşar ve Müdürleri ile Özel sektör Temsilcileri yanında akademisyen olarak Prof Dr Ali Bıçak yer aldı. İlk toplantısını DPÖ de gerçekleştiren Çalışma grubuna bir müddet katılan Başbakan Ersin Tatar’a, yapılacak çalışmalar ve izlenecek yol hakkında bilgi verildi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Kovid-19 sonrasındaki ekonomik ve planlamayla ilgili sorunları masaya yatırıldığı toplantıda, salgın sonrası dönemde ülkemizde ekonomik planlama noktasında ileriye dönük nelerin yapılabileceği ortaya kondu ve taleplerin neler olabileceği, piyasa daralmasına karşı hangi tedbirlerin alınabileceği, ekonominin bundan sonraki süreçte nasıl planlanması gerektiği değerlendirildi.

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