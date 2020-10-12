  • BIST 1.178
  • Altın 487,284
  • Dolar 7,8600
  • Euro 9,2839
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1 yeni vaka

'Salgın sürecini en az hasarla atlatmak için psikolojik sağlamlık korunmalı'

» »
Ruh Sağlığı Derneği, salgın sürecini ruh sağlığı açısından en az hasarla atlatmak için sağlığı korumak adına kişisel önlemlerin alınması,psikolojik sağlamlığın korunması ve gerekirse uzman yardımı alınması gerektiğini belirtti.
'Salgın sürecini en az hasarla atlatmak için psikolojik sağlamlık korunmalı'

Ruh Sağlığı Derneğinden, Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla yapılan "Koronavirüs Salgınının Ruh Sağlığına Etkileri" başlıklı açıklamada, insanlığın mart ayından beri salgınla yaşamaya çalıştığı ifade edildi. 

Bu süreçte insanların önce bu ölümcül virüsten çok korktukları belirtilen açıklamada, bilinmeyen durumların insanda yaratılış gereği korku yarattığı, daha sonra hakkında bilgi sahibi oldukça ona göre bir baş etme becerisi geliştirildiği, salgınla ilgili ilk tepkilerin de korku ve kaygı olduğu anlatıldı.

Ölümlülüğü bu kadar yakın ve somut şekilde görmenin tüm insanları tehdit edici bir durum haline geldiğine işaret edilen açıklamada, kaygı düzeyi yüksek insanların bundan ruhsal olarak daha fazla etkilendiği vurgulandı.

"İkinci dalga söylentileri insanları ilk zamanlardaki kadar korkutmuyor"

Bunların sonucunda ortaya çıkan kaygı bozuklukları ve depresyon gibi ruhsal hastalıkların şiddetinin azalmakla birlikte hala devam ettiği aktarılan açıklamada, "Ancak şimdi insanlar karşılarındaki bilinmeyen ancak ölümcül virüsü daha iyi tanıyorlar. Testler geliştirildi. Artık şüphenin ötesinde PCR ve antikor testleri ile virüsün etkilerini daha hızlı yakalıyor ve önlem alabiliyoruz. Aşı çalışmaları başladı. Yani artık baş etmeyi öğrendik. Buda ilk zamanki korkuyu ve kaygıyı azalttı. 'İkinci dalga' söylentileri insanları ilk zamanlardaki kadar endişelendirmiyor ve korkutmuyor." ifadeleri kullanıldı.

Koronavirüse karşı geliştirilen tepkilerin iki farklı şekilde görüldüğü kaydedilen açıklamada, bazılarının "Bana bir şey olmaz." diyerek inkar yoluna gittikleri, ancak yakınlarında bu hastalığa yakalanan veya hayatını kaybedenleri görünce inandıklarını, bir kısmının da durumu felaketleştirerek daha fazla korku ve kaygıya kapıldıkları ve evlerinden çıkmadıkları anlatıldı.

"Salgın sürecini en az hasarla atlatmak için psikolojik sağlamlık korunmalı"

Açıklamada, insanlar bu süreçte cenaze töreni veya taziye için bir araya gelerek sosyal destek ihtiyaçlarından da mahrum kaldıkları, bu durumun ileride kişinin travma ya da gecikmiş yas yaşamasına neden olabileceğine dikkati çekildi.

Açıklamada, "Salgın sürecini ruh sağlığı açısından en az hasarla atlatmak için sağlığı korumak adına kişisel olarak önlemler alınmalı. Hayatın devam ettiği gerçeğinden hareketle psikolojik sağlamlık korunmalı. Gerekirse uzman yardımı alarak süreç takip edilmeli." önerilerinde bulundu.

Bu süreçte psikolojik yardım talebinin arttığına işaret edilen açıklamada, destek taleplerinin online ya da kişinin talebine göre yüz yüze olarak karşılandığı aktarıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bunlar kanser ediyor!12 Ekim 2020 Pazartesi 19:45
  • Bu yemekler kalp hastalığı riskini azaltıyor!12 Ekim 2020 Pazartesi 19:30
  • İngiltere'de 9 haftalık hamileyken koronavirüse yakalanan anne komada ikiz doğurdu12 Ekim 2020 Pazartesi 19:15
  • Bebeklerde Göz Sulanmasi Glokom Belirtisi Olabilir12 Ekim 2020 Pazartesi 14:50
  • Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 37 milyon 754 bini aştı12 Ekim 2020 Pazartesi 14:33
  • Koronavirüs hakkında şoke eden araştırma! Meğer koronavirüs yüzeylerde...12 Ekim 2020 Pazartesi 13:50
  • 'Katil sivrisinekler' çok sayıda büyükbaş hayvanı öldürdü12 Ekim 2020 Pazartesi 13:30
  • Görme Alanınızda Sinekler Uçuşuyorsa…12 Ekim 2020 Pazartesi 13:10
  • Bu besin koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendiriyor!12 Ekim 2020 Pazartesi 09:35
  • B12 vitamin eksikliğinin çaresi bu besinde! İşte B12 eksikliğini gideren besinler..12 Ekim 2020 Pazartesi 09:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti