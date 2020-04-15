Salgın ve kısıtlayıcı tedbirlerin psikolojik etkileri: Stres bozukluğu, uyku sorunları

Koronavirüs salgınına karşı bir aydan uzun süredir ülke genelinde kısıtlayıcı tedbirlerin uygulandığı İtalya'da yapılan bir anketle, salgının ve tedbirlerin psikolojik etkileri ölçüldü.

Ankete göre hem salgın hem de seyahat kısıtlamaları, toplanma yasakları getiren, çalışma hayatı ve sosyal yaşamı büyük ölçüde durduran tedbirler, travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, anksiyete ve uyku problemlerine yol açabiliyor.

Aquilla ve Roma Tor Vergata Üniversiteleri tarafından 27 Mart-6 Nisan tarihleri arasında 18 binden fazla kişi üzerinde internet üzerinden anket yöntemiyle yapılan araştırmaya katılanların yüzde 37’si travma sonrası stres bozukluğu, yüzde 17.3’ü de depresyon semptomları bildirdi.

Ankete katılanların yüzde 20.8’i anksiyete, yüzde 7.3’ü uyku problemi, yüzde 21.8’i algılanan stres artışı, yüzde 22.9’u adaptasyon bozukluğu yaşadıklarını söyledi.

Özellikle genç kadınlar arasında psikolojik sıkıntıların daha yaygın olduğu belirlendi.

Araştırmaya göre bu psikolojik sıkıntılar, salgının kendisinin yanı sıra ekonomik etkilerinden ve özgürlüğü kısıtlayıcı tedbirlerden de kaynaklanıyor.

Araştırmacılar, elde edilen sonuçların halkın akıl sağlığının yakından izlenmesi gerektiğini gösterdiğini vurguladı.