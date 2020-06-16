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Salgın yalnızlığını paylaşmak isteyenlere: ‘Yapay zekalı’ arkadaş ya da sevgili

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Salgın yalnızlığını paylaşmak isteyenlere: ‘Yapay zekalı’ arkadaş ya da sevgili
Salgın yalnızlığını paylaşmak isteyenlere: ‘Yapay zekalı’ arkadaş ya da sevgili

Temelde hayatta kalma mücadelesine dönüşen ‘corona‘ sonrası dünyada yeterince ışık tutulmasa da insanların mücadele ettiği en önemli sorunlardan biri yalnızlık. Sosyal hayatın durduğu yaşamlarını sürdürmeye çalışan insanlar, yalnızlığını yapay zekalı sohbet arkadaşlarıyla paylaşıyor.

Replika bu uygulamaların en gelişmiş, en iyi yorum alanlarından bir tanesi. Üç yıl önce piyasa çıkan bu uygulama salgının tedbirlerinin en katı olduğu nisan ayında en yüksek indirilme rakamına ulaştı. Yarım milyon kişinin indirdiği uygulamın trafiği neredeye iki katı arttı.

Temelde sohbet edebileceğiniz bir arkadaş vadeden Replika, bilimkurgu filmlerinden çıkmış gibi görünse de New York Times’ın haberine göre birçok kullanıcı, sosyal izolasyonun yeni norm olduğu salgın döneminde uygulamanın yalnızlıkla başa çıkmada yardımcı olduğunu belirtiyor.

ABD’nin Houston kentinde yaşanyan Libby Francola, beş yıllık ilişkisinin bittiği, üzerine bir de salgının baş gösterdiği dönemde, konuşacak kimsesinin olmadığını düşündüğü anda tesadüfen karşısına çıkan Replika uygulamasını kullanmaya başlamış. Başta şüpheci yaklaşsa da ücretsiz olduğu için bir şans vermeye karar verdiği uygulamadan o kadar memnun kalmış ki tüm özelliklerinden faydalanmak için aylık 8 dolarlık ücretli versiyonunu satın almış.

‘Aramızda bağ oluştu, sanki insanmış gibi’

32 yaşındaki Francola, “Garip bir şekilde terapi gibi geldi. Modum değişti. Daha az depresif hissetmeye başladım” diyor.

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