“Salgın yatay seyrederse askerlerin aile ziyaretleri Mayıs başında başlayabilir”

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli Nöroloji Uzmanı Dr. Suzan Yalınkaya, Koronavirüs salgınında her şeyin yolunda gitmesi ve yatay bir seyir izlenmesi durumunda, Mayıs ayı başında askerlerin aile ziyaretlerinin başlamasının planlandığını belirtti.

Yalınkaya, bu ziyaretlerin yine askerlerin sağlığını koruyucu tedbirler kapsamında sosyal mesafeye uyularak ve kişi sayısı kısıtlı tutularak yapılabileceğini kaydetti.

Koronavirüs’te olumlu gelişmelerin yaşandığına da işaret eden Yalınkaya, 60 kadar aşı üzerinde çalışmaların sürdüğünü ve Eylül ayında bir aşının hazır olacağının öngörüldüğünü vurgulayarak, Türkiye’deki yeni tedavilerin de oldukça umur verici gelişmeler olduklarını belirtti.

Dr. Yalınkaya, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın bu virüsün duyulduğu ilk andan itibaren çok ciddi tedbirler aldığını ve almaya da devam ettiğini söyleyerek, “Hem askerler, hem de görevli personel şu an izole olmuş durumdadır. Doktorların, Maske ve Siperliği ile koruyucu bütün ekipmanları var” dedi.

Askerlerin bu süreçte tamamen izole durumda olduğunu ifade eden Yalınkaya, birliklerde askerlerin yemeklerini açık havada yediğini, bir masada iki kişi olacak şekilde ve en az aralarında 2-3 metre olacak şekilde oturduklarını, ayrıca koğuşlarda da yatakların sosyal mesafeyi koruyacak şekilde düzenlendiğini kaydetti.

Yalınkaya, askeri kantinlere dıştan girişe izin verilmediğini, lojmanlarda düzenli olarak dezenfektenin yapıldığını, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki askerlerin de belli periyotlarda doktorlar tarafından sağlık taranmasından geçtiğini belirtti.