Salgında çarpıcı Türkiye tablosu: Fazladan ölümler tekrar yükselişe geçti

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Covid-19 ölümlerinde belirgin bir artış olmamasına karşın, belediyelerin vefat verilerinde önceki yıllara göre fazladan yaşanan ölümler son haftalarda yeniden artışa geçti.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Covid-19 ölümlerinde belirgin bir artış olmamasına karşın, belediyelerin vefat verilerinde önceki yıllara göre fazladan yaşanan ölümler son haftalarda yeniden artışa geçti. Bu durum geçen yıl Haziran açılışı sonrasındaki yaşananları hatırlattı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımdaki görseli SÖZCÜ’ye değerlendiren TTB pandemi çalışma grubu üyesi Güçlü Yaman, resmi Covid-19 ölümleri Mart ayından bu yana fazladan ölümlerin altında seyretse de bir paralellik olduğunu, bu paralelliğin Haziran başından itibaren bozulmaya başladığını belirtti.

FAZLADAN 156 BİN ÖLÜM

Yaman'ın edindiği verilerle hazırladığı istatistiğe göre fazladan ölümler yukarıya doğru zikzaklı bir şekilde artarken, resmi Covid-19 ölümleri büyük oranda düz bir çizgide ilerlemeye devam etti.

Fazladan ölümler 14-27 Temmuz arasında yeniden Mayıs sonu seviyesine ulaşarak önceki yıllardaki ölüm ortalamasının yüzde 27 üzerine çıktı. Yaman'ın çalışmasına göre 2019 yılında Türkiye’deki ölümlerin yüzde 47’inin yaşandığı kentlerde, 11 Mart 2020 – 27 Temmuz 2021 arasında önceki 3 yılın ortalamasından fazla ölen insan sayısı 77 bin oldu. Bu ölümlerin Türkiye projeksiyonu 156 bin ediyor.

“BAKANLIK ÖLÜM SAYILARINI GİZLİYOR OLABİLİR”

Güçlü Yaman, “Sağlık Bakanlığı geçen yıl yaptığı gibi yine ölümleri gizliyor olabilir. Tespit edilemeyen ya da hastaneye ulaşamadan evlerde yaşanan Covid-19 ölümleri de bu artışın bir nedeni olabilir. Bütün bunların açıklığa kavuşabilmesi için Sağlık Bakanlığı'nın ülkede yaşanan tüm ölümleri nedenleriyle birlikte açıklaması gerekiyor. Salgındaki gerçek kayıpların en doğru bir şekilde tespit edebilmenin başka yolu yok” dedi.