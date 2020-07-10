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Salgında evden çalışanlar soluğu estetikçide aldı

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Salgında ‘Evden çalışıyorum, maske takıyorum, izlerini saklarım’ diyen soluğu estetikçide aldı
Salgında evden çalışanlar soluğu estetikçide aldı

ABD, Japonya, Güney Kore ve Avustralya’daki estetik cerrahi kliniklerine salgın sürecinde talep yoğunlaştı. Nedeni, estetik ameliyat veya işlem yaptırmak isteyenlerin, “Nasıl olsa evden çalışıyorum” veya “Dışarı çıkınca maske takıyorum” diyerek müdahalenin izlerini saklayabileceğini düşünmesi.

BBC’nin araştırmasına göre bahsi geçen ülkelerde botoks, dudak dolgusu, yüz gerdirme ve burun ameliyatı gibi müdahaleler için estetik cerrahların kapısını çalanların sayısı arttı.

ABD’nin Los Angeles kentinde yaşayan Aaron Hernandez şunları söyledi: “Karantina sürecinde kimse görmeyecek diye dudaklarımıa dolgu yaptırttım. Bu, aslında birçok erkeğin istediği bir şey. Evde kaldığım sürede de iyileştim. Fırsat oldu. Daha önce de bir kere yaptırmıştım ama şişlik ve morluk olmuştu. Dışarı çıkınca zorlanmıştım.”

Teksas eyaletinde yaşayan estetik cerrah Rod J. Rohrich de salgın sürecinde geçmişe oranla çok daha fazla hastası olduğunu vurgulayarak, “Normalin dışında sayıda diyebilirim. Haftanın altı günü ameliyat yaptık” dedi.

Genellikle estetik müdahale söz konusu olduğunda en büyük sorunun ilk günlerdeki görüntü kaygısı olduğunu anımsatan Rohrich, “Önce karantina, o süreç bittiğinde de evden çalışma ve maske bu kaygıyı ortadan kaldırdı” diye ekledi.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan Güney Kore’de de seyahat kısıtlaması nedeniyle yabancı hastaların sayısı düştü ama ‘yerli hastaların’ sayısı arttı. Bazı kliniklerin salgın sürecinde kampanya yaptığını söyleyen 54 yaşındaki bir öğretmen, yerel gazete Joongang Daily’ye, “Gittiğim her klinik ağzına kadar doluydu. Şubat ayında bir klinikten randevu alıp göz kapaklarımı ameliyat ettirdim” diye konuştu.

BBC’nin sorularını yanıtlayan başkent Seul’deki BK Hastanesi sözcüsü, salgının ilk günlerinde insanların çekindiğini sonra hasta sayısının sürekli arttığını söyleyerek, “Talep, geçen yıl aynı döneme oranla yüzde 50 arttı” dedi.

Japon cerrahlar uyarmak zorunda kaldı

Resmi makamların sokağa çıkma kısıtlaması getirmediği, ‘Evde kal’ çağrısı yapılan Japonya’daki kliniklerde de durum benzer. Talebin artması ülkenin Estetik Cerrahi Birliği’ni, halkı estetik müdahalenin herkes için elzem olmadığı yönünde uyarma konusunda harekete geçirdi. Birlik, virüsün yayılmaması için yapılması sağlık açısından gerekli olmayan ameliyatlardan kaçınılması çağrısı yaptı.

Fukuoka kentindeki Bliss Clinic’in koordinatörü Michelle Tajiri, “Özellikle bir günde hallolan işlemleri yaptıranların sayısında artış oldu. Neden evde olmaları, maske takmaları” dedi.

Avustralya’daki kliniklerden de başvuranların sayısının kaydadeğer ölçüde arttığına dair açıklamalar paylaşıldı.

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