Salgından en kötü etkilenen üç Avrupa ülkesindeki son gelişmeler

Avrupa'da hükümetler, koronavirüsün yayılmasını durdurmak için sıkı önlemler aldı. Ancak salgın kıtada kötüleşmeye devam ederken, daha çok şey yapılması gerektiği korkuları da var.

Avrupa'da salgından en çok etkilenen üç ülkedeki son gelişmeler şöyle;

İspanya: Başbakan Pedro Sanchez, bugün parlamentodan olağanüstü halin iki hafta daha, 11 Nisan'a dek uzatılmasını isteyecek. İspanya'da ölüm ve vaka sayısında son günlerde büyük bir artış yaşandı ve Avrupa'da İtalya'dan sonra salgından en çot etkilenen ülke oldu. En çok kaygı duyulan verilerden biriyse 40 bin teyitli vakanın 5 bininin sağlık çalışanları olması.