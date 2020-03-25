Salgından en kötü etkilenen üç Avrupa ülkesindeki son gelişmeler

Avrupa'da hükümetler, koronavirüsün yayılmasını durdurmak için sıkı önlemler aldı. Ancak salgın kıtada kötüleşmeye devam ederken, daha çok şey yapılması gerektiği korkuları da var.
Avrupa'da salgından en çok etkilenen üç ülkedeki son gelişmeler şöyle;
- İspanya: Başbakan Pedro Sanchez, bugün parlamentodan olağanüstü halin iki hafta daha, 11 Nisan'a dek uzatılmasını isteyecek. İspanya'da ölüm ve vaka sayısında son günlerde büyük bir artış yaşandı ve Avrupa'da İtalya'dan sonra salgından en çot etkilenen ülke oldu. En çok kaygı duyulan verilerden biriyse 40 bin teyitli vakanın 5 bininin sağlık çalışanları olması.
- Fransa: Fransa dün salgının başlamasından bu yana 1000'den fazla kişinin öldüğü beşinci ülke oldu. Ülkenin başlıca sağlık yetkilisi Jerome Salomon, 1100 ölümün sadece hastanelerde hayatını kaybedenler olduğunu ve sayının daha da fazla olabileceği uyarısında bulundu. Biliminsanları sokağa çıkma yasağının tek etkili yöntem olduğunu söylüyor ve 15 günden altı haftaya çıkartılması gerektiğini vurguluyor.
- İtalya: Dünyanın en kötü etkilenen ülkesinde, kısıtlamalara uymayanlara yönelik cezalar artırıldı. Testi pozitif çıkıp, karantinadan firar edenlere binlerce euro para ve beş yıl kadar hapis öngörülüyor. Başbakan Giuseppe Conte, karantinanın Temmuz'a kadar devam edeceği iddilarını yalanladı ve mümkün olduğunca kısa sürede kaldırılacağını söyledi.
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