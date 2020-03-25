  • BIST 90.709
  • Altın 333,777
  • Dolar 6,4011
  • Euro 6,9386
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Salgından en kötü etkilenen üç Avrupa ülkesindeki son gelişmeler

» »
Salgından en kötü etkilenen üç Avrupa ülkesindeki son gelişmeler
Salgından en kötü etkilenen üç Avrupa ülkesindeki son gelişmeler

Avrupa'da hükümetler, koronavirüsün yayılmasını durdurmak için sıkı önlemler aldı. Ancak salgın kıtada kötüleşmeye devam ederken, daha çok şey yapılması gerektiği korkuları da var.

Avrupa'da salgından en çok etkilenen üç ülkedeki son gelişmeler şöyle;

  • İspanya: Başbakan Pedro Sanchez, bugün parlamentodan olağanüstü halin iki hafta daha, 11 Nisan'a dek uzatılmasını isteyecek. İspanya'da ölüm ve vaka sayısında son günlerde büyük bir artış yaşandı ve Avrupa'da İtalya'dan sonra salgından en çot etkilenen ülke oldu. En çok kaygı duyulan verilerden biriyse 40 bin teyitli vakanın 5 bininin sağlık çalışanları olması.
  • Fransa: Fransa dün salgının başlamasından bu yana 1000'den fazla kişinin öldüğü beşinci ülke oldu. Ülkenin başlıca sağlık yetkilisi Jerome Salomon, 1100 ölümün sadece hastanelerde hayatını kaybedenler olduğunu ve sayının daha da fazla olabileceği uyarısında bulundu. Biliminsanları sokağa çıkma yasağının tek etkili yöntem olduğunu söylüyor ve 15 günden altı haftaya çıkartılması gerektiğini vurguluyor.
  • İtalya: Dünyanın en kötü etkilenen ülkesinde, kısıtlamalara uymayanlara yönelik cezalar artırıldı. Testi pozitif çıkıp, karantinadan firar edenlere binlerce euro para ve beş yıl kadar hapis öngörülüyor. Başbakan Giuseppe Conte, karantinanın Temmuz'a kadar devam edeceği iddilarını yalanladı ve mümkün olduğunca kısa sürede kaldırılacağını söyledi.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa'da ilk kez Covid-19 nedeniyle bir doktor öldü: Emekli hekim salgın için göreve dönmüştü22 Mart 2020 Pazar 23:21
  • Koronavirüs Hollanda lalelerini de vurdu: Çiçeklerin yüzde 70'i imha edildi22 Mart 2020 Pazar 23:20
  • İtalya'da koronavirüs ölümlerinde rekor artış: Bir günde 793 kişi hayatını kaybetti21 Mart 2020 Cumartesi 22:21
  • Hollanda’da alkol testini reddedip, 'Koronavirüs taşıyorum' diyerek polislere bağıran ve suratlarına öksüren sürücüye 10 hafta hapis cezası20 Mart 2020 Cuma 23:56
  • İtalya,can kaybı 627,yeni vaka 1514720 Mart 2020 Cuma 20:42
  • Ölenler krematoryuma sığmadı, ordu devreye girdi19 Mart 2020 Perşembe 19:14
  • Cem Özdemir ve Michel Barnier'in koronavirüs testi pozitif çıktı19 Mart 2020 Perşembe 13:44
  • Merkel: Durum ciddi, sizler ciddiye alın18 Mart 2020 Çarşamba 22:44
  • İtalya'daki sıkı karantina tedbirleri uzatılabilir18 Mart 2020 Çarşamba 20:20
  • Koronavirüste son durum | Dünya genelinde vaka sayısı 200 bini aştı18 Mart 2020 Çarşamba 18:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti