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Salgını hafife alan Bolsonaro Twitter'ı da çileden çıkardı

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Salgını hafife alan Bolsonaro Twitter'ı da çileden çıkardı: Riski artırabilecek bilgiler içeren paylaşımları kaldırıldı
Salgını hafife alan Bolsonaro Twitter'ı da çileden çıkardı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun koronavirüs karantinasını hafife alan paylaşımları, ‘salgının yayılmasına yol açacak yanlış bilgileri yayabileceği’ gerekçesiyle Twitter tarafından kaldırıldı. Yöntemleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Bolsonaro, böylece Twitter tarafından sansürlenen ilk devlet başkanı da oldu.

Dünyayı paniğe ve sıkı önlemelere sevk eden koronavirüs salgınını hafife almayı sürdüren Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, sosyal medya platformu Twitter’ın ‘beklenmedik’ hamlesiyle karşılaştı.

Bolsonaro’nun başkent Brasilia’da kalabalıklar arasına karıştığı, hidroklorürle salgına çözüm bulunabileceği gibi yanıltıcı bilgiler verdiği ve dahası karantinaya son vermesi için halkı cesaretlendirdiği bir videoyu da içeren iki paylaşım Twitter tarafından kaldırıldı.

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