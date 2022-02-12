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Salgını Önlemek İçin Koronavirüs İlacı PCR Testi Pozitif Çıkanlara Dağıtılmaya Başladı

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Salgını Önlemek İçin Koronavirüs İlacı PCR Testi Pozitif Çıkanlara Dağıtılmaya Başladı
Salgını Önlemek İçin Koronavirüs İlacı PCR Testi Pozitif Çıkanlara Dağıtılmaya Başladı

Dünyanın en büyük küresel salgınlarından biri olarak adlandırılan koronavirüs salgını, etkilerini sürdürmeye devam ediyor. Milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgını önlemek için en etkili yöntem şüphesiz ki, Kovid-19 aşıları. Ancak son dönemde yapılan çalışmalar sonucu geliştirilen Molnupiravir ilacının da salgının tedavisinde kullanılabileceği belirtilmişti. 

Sürecin başından beri vatandaşların doğru bilgilendirilmesi için çalışmalar yapan Bakan Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde ilacın önümüzdeki hafta 65 yaş üstü ve kronik hastalarda kullanılmaya başlanacağını duyurmuştu. 

MOLNUPİRAVİR İLACI KULLANILMAYA BAŞLANDI

Gelen son dakika haberine göre Kovid-19'u hedef alarak çoğalmasına engel olduğu belirlenen Molnupiravir ilacının, PCR testi pozitif çıkan 65 yaş üstü kişilere kullanılmaya başlandığı bakanlık tarafından açıklandı. 

MOLNUPİRAVİR NEDİR?

Molnupiravir, Covid tedavisinde kullanılan ilk özel oral antiviral ilaç olarak tanımlanıyor.

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