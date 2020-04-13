Salgının 2.dalgası mı? Çin'de vaka sayısı yeniden artmaya başladı

Korona virüsün ilk kez görüldüğü Wuhan'daki yasakların kalkmasıyla Çin'de altı haftanın en yüksek vakası ortaya çıktı.

Corona virüsün ilk kez görüldüğü Wuhan'daki yasakların kalkmasıyla Çin'de altı haftanın en yüksek vakası ortaya çıktı. Rusya'da rekor artış kayıtlara geçti, bir günde 2 bin 558 test pozitif çıktı. ABD'de Pazar günü can kayıplarında düşüş gerçekleşti, 1528 hasta yaşamını yitirdi. Almanya'da iyileşen Covid-19 hastaları aktif hastaların sayısını ilk kez geçti. Dünya üzerindeki vakaların bugün 1 milyon 900 bini aşması bekleniyor.

Yeryüzünde 210 ülke ve bölgeye yayılan koronavirüs salgını bu sabah itibariyle 1 milyon 850 binden fazla insana bulaştı, 114 bini aşkın insanın ölümüne yol açtı. Vakaların 560 bininin tespit edildiği ABD, 22 bin can kaybıyla da ilk sırada yer alıyor.

15.00 : Yoğun bakımda tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi negatif çıktı.

Başbakanlık sözcüsü, Londra'ya 65 kilometre uzaklıktaki Chequers konutuna yerleşen Johnson'ın tamamen iyileşmeye odaklandığını ve hükümet çalışmalarına katılmadığını söyledi.

14.30 : Afrika ülkesi Burundi'de ilk ölüm gerçekleşti. Beş testin pozitif sonuç verdiği ülkede, eski başkent Bujumbura'da yoğun bakım ünitesinde tedavi gören bir hasta yaşamını yitirdi.

Burundi'de çok sayıda kişinin bir araya gelmesinin yasaklanmasına rağmen, Paskalya Bayramı kiliselerde toplu olarak kutlandı. Kutlamalara katılanların sosyal mesafe dahil asgari önlemlere uymadıkları bildiriyor.

14.20 : Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola'dan bir haftada ikinci ölüm gerçekleşti.

Geçen haftaya kadar altı hafta boyunca hiçbir vakanın görülmediği Demokratik Kongo, bugün ülkedeki Ebola salgınının bittiğini ilan etmeyi umuyordu. Fakat geçen hafta tespit edilen ilk vakanın ardından bu plan iptal oldu.

Bugün de ikinci Ebola ölümü açıklandı.

Ülke Ebola'nın yanı sıra koronavirüs ve kızamık salgınıyla da mücadele ediyor.

Ağustos 2018’de ülkede tekrarlayan ve iki binden fazla kişinin ölümüne yol açan salgın, en ölümcül ikinci Ebola salgını oldu.

ALMANYA'DA İYİLEŞENLERİN SAYISI HASTALARI GEÇTİ

13.10 : Almanya’da Covid-19 hastalığına yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı, aktif hastaların sayısını ilk defa geçti.

Ülke genelinde son 24 saatte 2 bin 537 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 127 bini aştı.

İyileşenlerin oranı ise yüzde 50’yi geçti.

Bu oran İspanya’da yüzde 37, İtalya’da yüzde 22, Fransa’da ise yüzde 21.

Almanya’da ölüm oranı da diğer ülkelere kıyasla daha düşük. Bunun nedeni olarak çok fazla test yapılması ve başka ülkelerde vaka sayılarına daha az eklenen hafif semptomlu hastaların Almanya’da vaka sayılarında daha fazla yer alması gösteriliyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugün üst düzey yetkililerle bir araya gelerek önlemleri gevşetmeyi görüşecek.

12.35 : İspanya'da son 24 saatte 517 can kaybı kayıtlara geçti, ölü sayısı 17 bin 489 oldu.

İspanya'da Pazar günü ölü sayısı yeniden yükselmiş ve 619 olarak açıklanmıştı. Cumartesi günü ise son 19 günün en düşük rakamı olan 510 görülmüştü.

Avrupa ülkesinde bir günde 3 bin 477 insan daha koronavirüse yakalandı, ülkedeki toplam vaka 169 bin 496.

Başkent Madrid'de bu sabah metroya binenlere maske dağıtıldı.

12.30 : İran'da can kayıpları 111 artışla 4 bin 585'e yükseldi. Tahran yönetimi, pozitif çıkan testlerin ise 73 bin 303 olduğunu bildiriyor.

12.15 : AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Almanlara yaz tatili için plan yapmamalarını önerdi. Alman siyasetçi, "Temmuz, Ağustos aylarında durumun nasıl olacağını şu anda kimse kestiremiyor" dedi. İtalya, İspanya gibi turizm ülkelerinde de koronavirüs kaynaklı sorunların tatil dönemine kadar tamamen çözülebileceğini beklemediğini bildiren Alman Hekimler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt ise, "Almanlar’ın bu yaz yeniden tatil seyahatlerine çıkabileceğine inanmıyorum" ifadesini kullandı.

RUSYA'DA YENİ REKOR

10.55 : Rusya'da vaka sayılarında rekor bir artış yaşandı. Moskova yönetimi, son bir günde 2 bin 558 testin pozitif sonuç verdiğini bildiriyor.

Corona virüse yakalananların 18 bin 328'e çıktığı Rusya'da, geçen hafta neredeyse her gün artış kaydedilen vakalarda Cuma günü kısmi bir düşüş görülmüş, Cumartesi günü ise 2 bin 186 pozitif test kayıtlara geçmişti.

Rusya'daki can kayıpları da 18 artışla 148 oldu. Ülkedeki salgının merkez üssü, bekleneceği gibi başkent Moskova.



GÜNEY KORE'DEN ABD'YE 600 BİN TEST KİTİ

09.45 : Corona virüs salgınını kontrol altına alan Güney Kore, ABD'ye 600 bin test kiti gönderiyor.

Seul yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi üzerine test kitlerini yarın yola çıkarıyor. Kitleri taşıyacak kargo uçağı, yarın yerel saatle 22.30'da havalanacak.

Güney Kore'de son 24 saatte 25 vaka belirlendi, üç can kaybı gerçekleşti.

DÜNYADA İLK 10

09.00 : ABD'de hafta sonu can kayıpları ve vakalarda düşüş görüldü. Pazar günü 1528 hasta yaşamını yitirdi, 27 bin test pozitif sonuç verdi.

Halihazırda dünyadaki vakaların dörtte birinden fazlasının görüldüğü ABD, hafta sonu ölü sayısında da İtalya'yı geçmişti.

Corona virüs salgını nedeniyle ABD tarihinde ilk kez tüm eyaletlerde aynı anda federal afet ilan edildi.

Vakalarda ilk 10 ülke şu şekilde sıralanıyor:

ABD-560 bin

İspanya-166 bin

İtalya-156 bin

Fransa-132 bin

Almanya-127 bin

İngiltere-84 bin

Çin-82 bin

İran-71 bin

Türkiye-56 bin

Belçika-29 bin

07.15 : Dünyadaki en kapsamlı sokağa çıkma yasağını uzatan Hindistan, bazı imalat merkezlerinin 15 Nisan'da yeniden üretime geçmesini planlıyor.

Yaklaşık 1,4 milyar insanın yaşadığı Hindistan'da 24 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı, geçen hafta Nisan ayı sonuna kadar uzatılmıştı.



DROGBA'NIN HASTANESİ CORONA VİRÜS HASTALARINA

04.20 : Bir dönem Galatasaray forması da giyen efsanevi futbolcu Didier Drogba, ülkesi Fildişi Sahili'nin en büyük kenti Abidjan'daki özel hastanesini corona virüs hastalarına tahsis etti.

Hastaneyi devletin hizmetine sunan Drogba'nın vakfına ait hastane, 2016'da hayatını kaybeden Fildişi Sahilli futbolcu Laurent Pokou'nun adını taşıyor.

Batı Afrika ülkesinde şimdiye kadar 574 vaka belirlendi, 5 can kaybı var.



ÇİN'DE ÜRKÜTEN ARTIŞ

03.35 : Corona virüsün dünyaya yayıldığı Çin, son haftalardaki en yüksek vakasını bildiriyor. 108 testin pozitif sonuç verdiği ülkede, altı hafta sonra ilk kez tespit edilen yeni vakalarda büyük artış oldu.

Pazar günü belirlenen vakalardan 98'i dış kaynaklı. Yeni vaka sayısındaki artışın büyük olması, seyahat önlemlerinin kademeli olarak kaldırılmasıyla birlikte ikinci dalga salgın olabileceği endişesini gündeme getirdi.

Salgının başladığı Wuhan kenti 11 haftalık karantinanın ardından geçen hafta dış dünyaya açıldı.

Çin'de Pazar günü yaşanan iki ölümle birlikte ülkede toplam can kaybı 3 bin 341'e yükseldi.



03.05 : Meksika'da son 24 saatte corona virüs kapanların sayısı 442 artışla 4 bin 661'e ulaştı. Latin Amerika ülkesindeki can kayıpları ise 23 yükseldi ve bugüne kadar yaşamını yitirenler 296 oldu.

Ancak resmi açıklamaya rağmen Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell, geçen hafta 26 bin 500 insanın corona virüse yakalanmış olabileceğini söyledi.

00.00 : Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, belli bir yaşın üzerindekilerin 2021’e kadar tecrit altında kalmaları gerekebileceğini söyledi.

Alman Bild gazetesine konuşan von der Leyen, "Aşı bulunana kadar ileri yaşta olanlarla teması mümkün olabildiğince kısıtlamalıyız" dedi. Aşının yıl sonuna kadar bulunmasının mümkün olabileceğini söyledi.

Birçok uzman corona virüs aşısının toplu olarak uygulanmasının bir yıl daha sürebileceğini söylüyor.

Von der Leyen, kişisel tecritin çok zor olduğunun farkında olduğunu ancak konunun 'ölüm ya da yaşam olduğunun' altını çizdi ve "Disiplinli ve sabırlı olmalıyız" dedi:

"Çocuklar ve gençler, ileri yaştaki ve kronik hastalığı bulunan insanlara göre daha önce hareket özgürlüğünü yeniden tadacak."