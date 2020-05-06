Salgının başlangıç yeri olan Hubei eyaletinde okullar kısmen açıldı

Covid-19 salgınının başlangıç yeri olan Vuhan'ın başkenti olduğu Hubei eyaletinde, bu yıl büyük sınavlara girecek olan 9. ve 12. sınıflar okullara geri döndü.
Okula dönen öğrencilerin koronavirüs testi yaptırmış olmaları zorunluluğu bulunuyor.
Okullarda öğrencilerin sosyal mesafe kurallarını uygulayabilmeleri için düzenlemeler yapıldı.
Okul girişlerinde öğrencilere ateş kontrolü yapılıyor. Kantinlerde de öğrenilerin yemek yiyeceği alanlar bölmelere ayrıldı.
Okullar Aralık ayında başlayan salgından bu yana kapalıydı.
Öte yandan Çin Devlet ajansı Şinhua, 32 gündür eyalette hiç yeni koronavirüs vakası tespit edilmediğini duyurdu.
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