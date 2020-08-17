Salgının çıktığı #Wuhan'da binlerce kişi su parkındaki festivalde buluştu

Koronavirüs salgınının ilk ortaya çıktığı kent olarak bilinen Çin’in Vuhan kentinde haftasonu bir su parkında düzenlenen müzik festivalinde binlerce kişi maske ve mesafesiz bir araya geldi.
Salgının kontrol altına alındığı Vuhan’da 76 günlük karantinanın ardından Haziran ayında su parkı yeniden açılmıştı.
AFP’nin haberine göre Vuhan’daki su parkında haftasonu düzenlenen elektronik müzik festivaline katılan binlerce kişi maske takmadı.
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