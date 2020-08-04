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Salgının Ekonomik Etkisi

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Salgının Ekonomik Etkisi
Salgının Ekonomik Etkisi

Güney Kıbrıs’ta yapılan bir araştırma, korona virüs salgınının Rum ekonomisinde yüzde 7,5 daralmaya sebebiyet vereceğini ortaya koydu.

Haravgi gazetesi, “Salgın Ekonomiye Dişlerini Gösteriyor” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Rum “Kıbrıs Üniversitesi” tarafından yapılan bir araştırmaya yer verdi.

Araştırmada, covid-19 salgını yüzünden Güney Kıbrıs ekonomisinin 2020 yılında önemli bir daralma içerisine gireceği öngörülerek, bu daralmanın Gayrı Safi Milli Hasıla düzeyinde -7,5 olmasının öngörüldüğü ifade edildi.

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