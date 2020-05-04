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Salgının Vurduğu Belçika Normalleşmeye Hazırlanıyor

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Salgının Vurduğu Belçika Normalleşmeye Hazırlanıyor
Salgının Vurduğu Belçika Normalleşmeye Hazırlanıyor

Belçika'da Kovid-19 salgını kapsamında uygulanan "kısmi tecrit"in bugünden itibaren üç aşamada kaldırılması planlanıyor.

Ülkede ilk aşamada bugünden itibaren sosyal mesafe kurallarına uyulması kaydıyla bazı iş yerlerinin açılmasına izin verilirken, bisiklete binmek ya da en çok üç kişiye kadar grup halinde yürüyüş serbest olacak.

Otobüs ve tren seferlerinin artırılacağı ülkede, toplu taşıma araçlarında 12 yaş üstü için maske kullanımı zorunlu tutulacak.

Manifatura ve tuhafiye dükkanlarının da faaliyete başlayacağı Belçika'da, 11 Mayıs'tan itibaren diğer bazı dükkanların açılmasına izin verilecek.

Ülkede 18 Mayıs’ta kademeli olarak okulların yeniden açılması planlanırken, düğün ve cenaze gibi etkinliklerin yapılmasına belirli koşullarda müsaade edilecek.

Salgının seyrine göre 8 Haziran’da üçüncü aşamaya geçecek hükümet, bu aşamada restoran, kafe ve mağazaların açılmasını öngörüyor. Bununla beraber festivaller ve toplu etkinlikler ise 31 Ağustos'a kadar yasak olacak.

Belirlenen tarihler Kovid-19 vaka sayılarının kötüleşmesi durumunda değişebilecek.

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