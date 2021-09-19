Salgınla ve küresel ısınmayla mücadelenin öncelikle ele alınacağı 'hibrid' BM Genel Kurulu başlıyor

Covid-19 salgını ve küresel ısınmayla mücadelenin öncelikle ele alınacağı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantıları bu hafta başlıyor

Geçen yıl zirveye salgın yüzünden dünya liderleri sadece video mesajı göndermişti. 21 Eylül'de başlayacak bu yılki zirveye 193 ülke liderlerinin üçte biri yine video mesajı göndererek, diğerleri ise New York’a gelip Genel Kurul’da konuşma yapıp, ikili temaslarda bulunarak katılacak.

Ev sahibi ABD, salgının hala etkisini sürdürmesi yüzünden üye ülke liderlerini New York’a gelme konusunda teşvik edici bir tutum sergilemedi. Toplantılara iştirak etmek isteyen ülke temsilcilerinin ise küçük heyetlerle New York’a gelmesi istendi.

Covid-19 önlemleri kapsamında ayrıca BM binasına her ülke delegasyonundan 6 kişinin, liderlerin konuşmasını yaptığı genel kurul salonuna ise 4 kişinin girmesine izin verilecek. New York kenti de salgının yayılmasını engellemek için ABD'ye gelen ve aşı olmayan delegelere BM binası dışında aşı olma fırsatı sunacak ve delegeler isterse Covid-19 testi de yaptırabilecek.

BM’de birçok toplantı sanal ortamda olacak

BM Genel Kurul toplantılarına paralel düzenlenecek etkinlikler ise sanal ortamda gerçekleşecek.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinde göreve geldikten sonra ilk kez bir BM Genel Kurul toplantısına katılarak, liderlerle görüşmelerde bulunacak. Biden yönetimin bu yılki zirvede önceliği Covid-19 ile mücadele, iklim değişikliği ve insan hakları olacak.

Covid-19 aşısının adaletsiz dağıtımı BM’yi endişelendiriyor

Covid-19 aşılarının dünyada adaletsiz bir şekilde dağılımı BM’nin öncelikli gündemi olacak.

Dünyada şu ana kadar uygulanan 5,7 milyar doz aşının sadece yüzde 2’sinin Afrika’da kıtasında uygulanması bu konudaki adaletsizliği en fazla ortaya koyan örnek olarak gösteriliyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, bu konuyu toplantılarda öncelikle gündeme getirmesi bekleniyor.

Afganistan ve İran mercek altına alınacak diğer önemli konular

BM Genel Kurul oturumu sırasında Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesi bu ülkeyle ilişkiler ve İran ile nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması konusu diğer ele alınacak konuların başında geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl hibrit formatta düzenlenecek 76. BM Genel Kurulu için New York’a gelecek liderler arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesi BM Genel Merkezi'nin hemen karşısında yer alan Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun yer alacağı Yeni Türkevi Binası'nın açılışını da yapacak.

İngiltere’nin önceliği BM iklim konferansı

Zirveye katılacak diğer bir lider de İngiltere Başbakanı Boris Johnson olacak. İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Wodward, zirvede önceliklerinin bu yıl kasım ayında İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) öncesi iklim değişikliği olacağını söyledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de zirveye katılmak için bu yıl New York'a seyahat edecek.

Zirveye gelmeyen dünya liderleri kim ?

Zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise katılmayacak.

Afganistan ve Myanmar'ı kim temsil edecek ?

Zirvede bu yıl Myanmar ordusunun darbe ile yönetime el koyması ve Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından bu ülkeleri kimin temsil edeceği de merak ediliyor.

Myanmar'ı BM'de hala darbeye karşı çıkan Büyükelçi Kyaw Moe Tun temsil etse de Myanmar ordusu örgüte kendi temsilcisini göndermek istiyor.

Afganistan'ı da BM'de Taliban yönetimine karşı çıkan eski hükümetin BM Daimi Temsilcisi Ghulam Isaczai temsil ediyor ancak büyükelçinin zirvede konuşup konuşmayacağı bilinmiyor.