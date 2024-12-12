  • BIST 10109.26
  • Altın 3046.67
  • Dolar 34.8264
  • Euro 36.6648
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

Salı gününe kadar yağmur beklenmiyor

» »
KKTC ilerleyen günlerde genellikle bulutlu olacak, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 19-22 derece dolaylarında seyredecek, salı günü yer yer şiddetli yağmur bekleniyor.
Salı gününe kadar yağmur beklenmiyor

KKTC ilerleyen günlerde genellikle bulutlu olacak, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 19-22 derece dolaylarında seyredecek, salı günü yer yer şiddetli yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 12 – 18 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre ülke önümüzdeki hafta alçak basınç sistemiyle serin ve nemli, periyodun son günleri ise soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında olacak.

Rüzgâr, periyodun ilk günleri kuzey ve batı yönlerden diğer günlerde ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yarından itibaren 3 gün yağış bekleniyor02 Aralık 2024 Pazartesi 18:26
  • Yağmur geliyor...02 Aralık 2024 Pazartesi 10:32
  • Hava bugün açık ve az bulutlu30 Kasım 2024 Cumartesi 11:39
  • Hava sıcaklığı 19-22 derece dolaylarında seyrediyor29 Kasım 2024 Cuma 10:14
  • Serin ve Nemli Hava Hakim Olacak25 Kasım 2024 Pazartesi 18:28
  • Trodos'a ilk kar düştü24 Kasım 2024 Pazar 20:25
  • Saatte 88 km esen rüzgâr zamanla azalarak 74 km’ye düşecek24 Kasım 2024 Pazar 20:23
  • Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor22 Kasım 2024 Cuma 09:16
  • Sıcaklık 7 derece düşecek: Yağışlar devam edecek21 Kasım 2024 Perşembe 09:13
  • Hava sıcaklığı 7 derece düşecek… Yağışlar devam edecek20 Kasım 2024 Çarşamba 17:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti