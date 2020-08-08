Salı gününe kadar yer yer yağışlı havanın etkili olması bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin verilerine göre, önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı düşecek.

Sıcaklıklar iç kesimlerde 34 ile 37, sahillerde ise 30 ile 33 derece dolaylarında seyredecek.

Alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenen ülkemizde, Salı gününe kadar yer yer yağışlı havanın da etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin raporlarına göre rüzgar genellikle güney ve batı yönlerinden orta, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.