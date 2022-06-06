Salı ve Çarşamba günleri sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, 07 – 13 Haziran 2022 tarihleri arasında bölgemizde beklenen hava durumu raporunu açıkladı.
Açıklama şöyle:
Bölgemizin genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.
Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgemizde hava:
07 Haziran (Sa) : Az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu,
08 Haziran (Ça) : Az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, sabah saatleri yer yer sisli,
09 Haziran (Pş) : Açık ve az bulutlu sabah saatleri yer yer sisli,
10 Haziran (Cu): Açık ve az bulutlu,
11 Haziran (Ct) : Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu,
12 Haziran (Pz) : Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu,
13 Haziran (Pt) : Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçmesi beklenmektedir.
En yüksek hava sıcaklığı: Genellikle iç kesimlerde 31 – 34 ºC, sahillerde ise 27 – 30 ºC dolaylarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar : Genellikle kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.
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