Salih Miroğlu kabri başında anıldı

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) eski Genel Sekreteri ve eski bakanlardan Salih Miroğlu, ölümünün 14’üncü yıldönümünde Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Anma törenine Miroğlu’nun ailesi ve sevenleri yanında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi ile Başbakan Ersin Tatar, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Ana Muhalefet Partisi CTP Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ve bazı milletvekilleri yanında BKP Başkanı İzzet İzcan katıldı.

Anma töreninde konuşmalardan önce dua okundu. Salih Miroğlu Vakfı Başkanı Kamil Oygar töreninin başında yaptığı konuşmada, törene katılanlara teşekkür etti. Oygar, Miroğlu deyince aklına kitleleri coşturan bir isim geldiğini ifade etti.

Daha sonra söz alan BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, aynı gün vefat eden Salih Miroğlu ve Özker Özgür’ün yurt sevgisini temsil ettiğini dile getirdi. İzcan “sevgi içinde, kardeşlik içinde yaşamayan ulusların yok olmaya mahkum olduğunu” söyledi.

CTP Başkanı Tufan Erhürman ise konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının ve Kıbrıs Türk siyasetinin en önemli özelliklerinden birinin farklılıkları zenginlik olarak görmek olduğunu dile getirdi. Erhürman, Miroğlu’nun da bu özelliğin beslenmesine yaşarken de şimdi de katkıda bulunduğunu belirtti.

2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da konuşmasında Miroğlu’nun yakın arkadaşı olduğunu, öğrencilik yıllarında birlikte olduklarını, Miroğlu’nun anne-babasının doktoru olduğunu, daha sonra Meclis’te de buluştuklarını ifade etti.

Miroğlu’nun kendi görüşlerini dile getirirken karşı tarafa da saygı duyan bir kişi olduğunu dile getiren Talat, bunun Özker Özgür’ün de özelliklerinden olduğunu belirtti.

Başbakan Ersin Tatar da konuşmasında Miroğlu’nun halka bütünleşmiş bir isim olduğunu söyledi. Tatar siyasete büyük emek vermiş Miroğlu’nun parti için çalışırken vefat ettiğini, şehit olduğunu, söyledi.

Kıbrıs Türkü için iki önemli ismin aynı gün anıldığına işaret eden Tatar, “Bu bizi birleştiriyor” dedi.

“Ülkenin huzur ve mutluluğu için hepimizin aynı gemide olduğunu hatırlamalıyız” diyen Tatar, “Farklılıklarımız zenginliğimizdir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da “İki güzel insan aramızdan ayrılırken bizi birleştirdi” dedi. Akıncı iki ismin de halka mal olmuş isimler olduğuna işaret etti.

Miroğlu’nun doktor, sporcu, siyasetçi olmanın yanında en önemlisi iyi ve insana değer veren bir insan olduğunu belirten Akıncı, Miroğlu’nun her zaman diyaloğa açık bir kişiliği olduğuna vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından Miroğlu’nun kabrine çiçek bırakıldı.