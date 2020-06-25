Salih Sakallı, BRTK Yönetim Kurulu’nda 3 Yıl Boyunca Bay-Sen’i temsil edecek

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası’nı (BAY-SEN), Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Yönetim Kurulu’nda üç yıl süre ile Salih Sakallı temsil edecek.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası’nı (BAY-SEN), Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Yönetim Kurulu’nda üç yıl süre ile Salih Sakallı temsil edecek.

BAY-SEN’den verilen bilgiye göre, sendikanın BRTK Yönetim Kurulu’nda görev yapacak temsilcisi için bugün olağan genel kurula gidildi. Genel kurulda Salih Sakallı ve Turgay Özgünler temsilci olmak için yarıştı.

Divanın oluşturulmasının ardından mali rapor okundu ve aklandı. Daha sonra BAY-SEN’i BRTK Yönetim Kurulu’nda üç yıl süre ile temsil edecek adayın seçimine geçildi.

346 üyenin oy kullandığı seçimde 273 oy alan Salih Sakallı bu göreve seçildi.