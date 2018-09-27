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Salisbury zanlısının 'gerçek kimliği' tespit edildi: Rus istihbaratçı Anatoliy Çepiga

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İngiltere'nin Salisbury kentinde eski çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Julia'ya suikast girişiminde bulunmakla suçlanan iki Rus zanlıdan birinin 'gerçek kimliği' tespit edildi.
Salisbury zanlısının 'gerçek kimliği' tespit edildi: Rus istihbaratçı Anatoliy Çepiga

Zanlının Rus istihbarat servisi GRU mensubu yüksek rütbeli Albay Anatoliy Çepiga olduğu öne sürüldü.

İngiliz hükümeti, Rus vatandaşı olduğunu söylediği zanlıların isimlerini Alekandr Petrov ve Ruslan Boşirov olarak açıklamıştı.

Araştırmacı internet siteleri Bellingcat ile Insider, Boşirov'un gerçek kimliğini Çeçenistan Savaşı gazisi, eski bir Rus özel gücü olan Çepiga olarak tespit etti.

Skripal zanlısının Anatoliy Çepiga olduğu doğrulanırsa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki zanlının da "sivil oldukları iddiası çürütülmüş olacak.

@bbcturkce tarafından yapılan Twitter paylaşımı: İngiltere'nin Salisbury'de 'suikast girişiminden' sorumlu tuttuğu Ruslar Biz sadece turistiz.

Araştırmacıların paylaştığı bilgilere göre, Çepiga'nın Rusya'nın doğusundaki Amur bölgesinde Nikolaevka Köyü'nde 5 Mayıs 1979'da doğdu. 18 yaşında askeri okula kaydoldu.

Hükümet yetkilileri konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, zanlının gerçek kimliği konusunda görüş ayrılığı olmadığı anlaşılıyor.

Ne olmuştu?

66 yaşındaki Eski çift ajan Skripal ve 33 yaşındaki kızı Yulia, Noviçok adlı bir kimyasal maddeyle 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçsiz bir halde bulunmuş, ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Eylül ayında İngiliz polisi, isimlerini Alexander Petrov ve Ruslan Boshirov olarak açıkladığı iki kişinin, Rusya'nın askeri istihbarat görevlileri olduğuna inanıldığını belirtti.

Putin ise, söz konusu iki kişinin sadece siviller olduğunu savundu.

Russia Today (RT) Televizyonu'na konuşan ikili de "yalnızca turist olduklarını" iddia etti.

İki zanlı, İngiltere'nin suçlamaları yüzünden "olağanüstü bir tesadüf" nedeniyle mağdur olduklarını ve yalnızca tatile çıkan iki Rus iş adamı olduklarını ifade etti.

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