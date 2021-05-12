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“Salla Kazan”la bayramda 2 katı hediye

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Kuzey Kıbrıs Turkcell, bayramda 2 katı hediye kazandırıyor
“Salla Kazan”la bayramda 2 katı hediye

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Salla Kazan kampanyası, Ramazan Bayramı süresince tam 2 katı konuşma ve internet kazandıracak. Kuzey Kıbrıs Turkcell yoğun ilgi gören ve yıllardır kullanıcılarına binlerce hediye kazandıran “Salla Kazan” ile bayrama özel kampanyasını duyurdu. Cep Hesabım uygulaması üzerinden erişilen ve aylık on binlerce kişinin kullandığı Salla Kazan kampanyası pandemi döneminde de Kuzey Kıbrıs Turkcell’lilere dilediklerince iletişim kurmaları için özel bir ayrıcalık sunuyor. Turkcell’liler kampanya ile sadece telefonlarını sallayarak kazandığı internet, BiP dakika veya konuşmanın tam 2 katını koşulsuz ve şartsız kazanacak. 

Murat Küçüközdemir: “Bayramlar özeldir, bizler müşterilerimizin yanındayız”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Salla Kazan kampanyası ile ilgili yaptığı açıklamasında bayramların özel ve anlamlı olduğunu, toplumların böyle zamanlarda birlik ve beraberliğinin pekiştiğini söyledi. Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak halkın her zaman yanında olduklarını ve özel günlerde de onları unutmadıklarını aktaran Küçüközdemir, “Pandemi dolayısıyla sevdiklerimizle iletişim kurabilmeye daha da ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Bugünlerde onlarla hiç değilse teknoloji sayesinde iletişim kurarak uzakta olsalar da kucaklaşabiliyoruz. Buna aracılık etmekten mutluluk duyuyoruz” dedi. Salla Kazan kampanyasının dakika ve internet kazandırdığını aktaran Küçüközdemir, kampanyanın yoğun ilgi gördüğünü aktararak sözlerine şöyle devam etti: “Yıllardır devam eden ve müşterilerimize her hafta birbirinden farklı hediyeler sunan Salla Kazan kampanyamız ile Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler sadece telefonlarını sallayarak günlük, aylık ve haftalık kullanıma göre değişen farklı hediye paketi ile binlerce hediye kazanıyor. Bayram kampanyasında ise tüm bu faydalara ek olarak yine koşulsuz şartsız bu kez 2 katı hediye kazandırıyoruz. 13 Mayıs ile 15 Mayıs tarihleri arasında yer alacak kampanyada tek yapmanız gereken, Cep Hesabım uygulamasında yer alan Salla Kazan menüsüne girerek sadece telefonunuzu sallamak. Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesi adına tüm halkımızın Ramazan Bayramı’nı da bu vesile ile kutluyorum.”

Salla Kazan kampanyasından nasıl yararlanılıyor?

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in bireysel ve kurumsal ses hattı kullanan müşterileri Salla Kazan kampanyasından her hafta 1 kere yararlanabiliyor. Kampanya kapsamında verilen faydalardan kalan miktarının sorgusu da yine Cep Hesabım uygulamasından yapılabiliyor. Cep Hesabım uygulaması App Store ya da Google Play Store’dan indirilerek kullanılabiliyor. Ayrıca dileyenler mobil cihazlarından https://www.kktcell.com/salla-kazan-kampanyasi linkini kullanarak da uygulamayı indirerek giriş yapabiliyor.

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