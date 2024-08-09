Sallandık... Mağusa'da deprem meydana geldi!

Meteoroloji Dairesi, Mağusa'da 3.5 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Daire'den yapılan açıklama şöyle:
Bugün saat 01:05'da Dairemize bağlı Tuzla Deprem İstasyonu'ndan yaklaşık 19 km uzaklıktaçok hafif şiddetde ve aletsel büyüklüğü 3.5 olan bir deprem kaydedilmiştir. Yapılan ilk değerlendirme sonucunda depremin merkez üssünün 35.08 Kuzey ve 34.06 Doğu koordinatlarında, yaklaşık 39 km derinliğinde Gazimağusa olduğu saplanmıştır.
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