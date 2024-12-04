Sallandık... Meteoroloji Dairesi'nden açıklama...

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, depremin “orta şiddette” olduğu kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı bilgiye göre ise, deprem 32,69 kilometre derinlikte kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, depremin “orta şiddette” olduğu kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı bilgiye göre ise, deprem 32,69 kilometre derinlikte kaydedildi.
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