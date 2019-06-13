  • BIST 90.501
  • Altın 252,934
  • Dolar 5,8694
  • Euro 6,6189
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Salman, cinayet suçlamasını kabul etmedi!

» »
İskele'de ormanlık arazi içerisinde öldürülen Hasan Işık Özgöçmen'in katil zanlısı Muhammed Salman'ın İskele Polis Müdürlüğü'nde yapılan ilk sorgusu tamamlandı.
Salman, cinayet suçlamasını kabul etmedi!

Aylar süren bekleyişin ardından güney Kıbrıs'tan  bugün iade edilen katil zanlısı Salman'ın gerçekleştirilen ilk sorgusunda cinayet suçlamasını kabul etmediği bildirildi.

Yaklaşık 4 saat süren sorgunun ardından Salman'ın sağlık İskele Sağlık Ocağı'nda sağlık kontrolunden geçirildiği ve yarın mahkemeye çıkacağı belirtildi.

Ne olmuştu?

İskele'de sakin  Hasan Işık Özgöçmen İskele'de ormanlık arazide ölü bulunmuş ve cinayete kurban gittiği belirlenmişti. Pakistan uyruklu  Muhammed Salman cinayet zanlısı olarak aranırken yasa dışı bir şekilde güneye geçmiş ve Rum polislerce tutuklanmıştı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Juncker: Kıbrıs sorununun çözümü başaramadıklarımız arasında13 Haziran 2019 Perşembe 16:52
  • BKP Genel Sekreteri Sonüstün: “Polis teşkilatı yeniden yapılanmalı”13 Haziran 2019 Perşembe 16:35
  • Cumhurbaşkanı Akıncı: “Bir taraf diğer tarafı suçlu cenneti olarak görmemeli”13 Haziran 2019 Perşembe 16:24
  • Yağmur bulutları Lefkoşa semalarını kapladı: Sağanak yağmur kapıda13 Haziran 2019 Perşembe 15:35
  • Ali Gürsoy vefat etti13 Haziran 2019 Perşembe 15:32
  • “Kayıp ailelerinin acıları derin”13 Haziran 2019 Perşembe 15:22
  • Spehar: BM Güvenlik Konseyi, yapacağı toplantı öncesinde ne tür ilerlemeler kaydedilebileceğini görmek istiyor13 Haziran 2019 Perşembe 15:20
  • Akacan, Başay’ın şikayetini çekmesinin ardından açıklama yaptı13 Haziran 2019 Perşembe 15:15
  • Yarın bu bölgelere 7 saat boyunca elektrik verilemeyecek13 Haziran 2019 Perşembe 15:13
  • Süt bedelleri ödeniyor13 Haziran 2019 Perşembe 14:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti