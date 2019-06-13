Salman, cinayet suçlamasını kabul etmedi!

Aylar süren bekleyişin ardından güney Kıbrıs'tan bugün iade edilen katil zanlısı Salman'ın gerçekleştirilen ilk sorgusunda cinayet suçlamasını kabul etmediği bildirildi.
Yaklaşık 4 saat süren sorgunun ardından Salman'ın sağlık İskele Sağlık Ocağı'nda sağlık kontrolunden geçirildiği ve yarın mahkemeye çıkacağı belirtildi.
Ne olmuştu?
İskele'de sakin Hasan Işık Özgöçmen İskele'de ormanlık arazide ölü bulunmuş ve cinayete kurban gittiği belirlenmişti. Pakistan uyruklu Muhammed Salman cinayet zanlısı olarak aranırken yasa dışı bir şekilde güneye geçmiş ve Rum polislerce tutuklanmıştı.
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