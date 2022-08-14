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Salman Rüşdi solunum cihazından çıkarıldı, konuşmaya başladı

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Önceki gün bıçaklı saldırıya uğrayan ve solunum cihazına bağlanan İngiliz yazar Salman Rüşdi'nin cihazdan çıkarıldığı ve konuşmaya başladığı açıklandı.
Salman Rüşdi solunum cihazından çıkarıldı, konuşmaya başladı

Şeytan Ayetleri kitabı nedeniyle 1989 yılında hakkında ölüm fetvası verilen ve tehdit edilen Rüşdi, New York'ta saldırıya uğramıştı.

Rüşdi'nin sağlık durumuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada "haberlerin iyi olmadığını" belirten menajeri Andrew Wylie, yazarın solunum cihazına bağlandığını ve konuşamadığını belirtmişti.

Ancak Wylie, 75 yaşındaki yazarın bir gözünü kaybetme riskinin olduğunu kaydetmişti.

Salman Rüşdi kimdir?

Hindistan doğumlu İngiliz yazar, 1981 yılında Booker Ödülü de aldığı Geceyarısı Çocukları romanıyla ünlendi. Kitap yalnızca İngiltere'de bir milyonun üzerinde sattı.

Yazar daha sonra 1993'te Booker of Bookers ve 2008'de Best of Booker ödüllerini aldı.

Rüşdi'nin sürrealist, post-modern romanı Şeytan Ayetleri kitabı 1988'de basılır basılmaz büyük bir öfke doğurdu, yasaklanma çağrıları yapıldı.

İran lideri Ayetullah Humeyni, yazar hakkında ölüm fetvası çıkarttı ve bu durum kitabı başka bir boyuta, diplomatik krizlere taşıdı.

Dünya çapında, çevirmenler ve gösterilerde ölenler dahil 59 kişi bu konuyla ilgili hayatını kaybetti.

Rüşdi pek çok Müslüman tarafından "kafir" ilan edilirken bazı kesimler tarafından da ifade özgürlüğünün temsilcisi oldu.

İran hükümeti o zamandan beri Hümeyni'nin kararnamesinden uzaklaşsa da Rüşdi karşıtlığı devam ediyor.

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