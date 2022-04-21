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Salmonella nedir? Salmonella virüsü belirtileri ve tedavisi nedir?

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Bağırsak sistemini etkileyen bir bakteriyel hastalık olan salmonella virüsü belirtileri arasında 72 saat içinde ishal, ateş ve karın ağrısı sıklıkla görülüyor.
Salmonella nedir? Salmonella virüsü belirtileri ve tedavisi nedir?

Karın ağrısı, ateş ve ishal gibi belirtilerle kendini gösteren salmonella tipik olarak hayvan ve insan bağırsaklarında yaşar ve dışkı yoluyla atılır. İnsanlara en sık kirli su veya yiyeceklerle bulaşır.

SALMONELLA NEDİR?

Salmonella enfeksiyonu (salmonelloz) bağırsak sistemini etkileyen yaygın bir bakteriyel hastalıktır. Salmonella bakterileri tipik olarak hayvan ve insan bağırsaklarında yaşar ve dışkı yoluyla atılır. İnsanlara en sık kirli su veya yiyeceklerle bulaşır.

Tipik olarak, salmonella enfeksiyonu olan kişilerde hiçbir belirti görülmez. Diğerlerinde ise sekiz ila 72 saat içinde ishal, ateş ve karın ağrısı görülür. Sağlıklı insanların çoğu, belirli bir tedavi olmadan birkaç gün içinde iyileşir.

SALMONELLA BELİRTİLERİ

Salmonellozun belirtileri, mide virüsünün belirtilerine benzer. Salmonella semptomları aşağıdakileri içerir:

– İshal
– Ateş
– Titreme
– Karın ağrısı
– Kusma (bazen)
– Baş ağrısı
– Dışkıda kan

Salmonella ile enfekte olursanız, bu belirtiler tipik olarak bakterilere maruz kaldıktan 12 ila 72 saat sonra ortaya çıkar. Semptomlar genellikle dört ila yedi gün sürer ve tedavi olmadan kendiliğinden düzelir.

Bazen – özellikle bebeklerde, yaşlılarda veya bağışıklık sistemi zayıf olanlarda – daha ciddi bir hastalık salmonella enfeksiyonundan kaynaklanabilir. İshal, kişinin dehidratasyon için hastaneye yatırılması gerekecek kadar ciddi olabilir. İnvaziv salmonella enfeksiyonu kan dolaşımında görülebilir ve beyne, kemiklere veya eklemlere yayılabilir.

Nadiren, salmonelloz geçirmiş insanlar reaktif artrit geliştirebilir. Reaktif artrit belirtileri eklemlerde ağrı, ağrılı idrara çıkma ve gözlerin tahriş olmasına sebep olabilir.

Birkaç çeşit salmonella bakterisi, gelişmekte olan bazı ülkelerde daha sık görülen, bazen ölümcül bir hastalık olan tifo hastalığına neden olur.

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