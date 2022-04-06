Salmonella paniği yaratan Kinder’den Türkiye açıklaması

Çikolata üreticisi Ferrero’nun bünyesinde olan ve Türkiye’de de üretilen Kinder Surprise isimli yumurta şekilli çikolatalarda salmonella şüphesi Avrupa’da panik yarattı. Çok sayıda ürün geri toplatılırken Ferrero Çikolata Türkiye, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Ferrero Çikolata Türkiye tarafından ithal edilen ve satışa sunulan hiçbir ürün bahsi geçen durumdan etkilenmemektedir. Kinder Surprise ürünlerinin bazı ülkelerde çıkan Salmonella vakalarıyla olası bağlantısına ilişkin devam eden kalite süreçlerinde yerel otoritelerle iş birliği içerisinde hareket ediyoruz. Her ne kadar yapılan testler ve analizlerde piyasaya sürülen hiçbir Kinder ürününde Salmonella bulunduğuna dair bir bulguya rastlanmasa da tüketici sağlığını birincil önceliğimiz olarak kabul ederek bu konuyu çok ciddiye alıyoruz. Bu çerçevede, Belçika fabrikamızda üretilen ve tavsiye edilen tüketim tarihi 11 Temmuz 2022 ve 7 Ekim 2022 arasında olan ürünlerimizi istemli olarak toplatıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye tarafından ithal edilen ürünlerin bahsi geçen durumdan etkilenmediği belirtilerek “Ferrero Çikolata Türkiye tarafından ithal edilip Türkiye’de satışa sunulan Kinder Surprise tekli ve Kinder Surprise 3’lü paket ürünleri Almanya fabrikamızda üretilmektedir, Kinder Surprise Maxi ürünlerimiz ise Belçika fabrikasında üretilmekte olup tavsiye edilen tüketim tarihleri ise yukarıda belirtilen tarihlerin dışındadır. Kinder Mini Egg, Kinder Egg Hunt Kit ve Kinder Schokobons ürünleri ise Ferrero Çikolata Türkiye tarafından ithal edilmemektedir. Dolayısıyla, Ferrero Çikolata Türkiye tarafından ithal edilen ve satışa sunulan hiçbir ürünümüzün bahsi geçen durumdan etkilenmediğini kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” denildi.