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Salmonella: Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder ürünlerine 'analiz' zorunluluğu getirdi

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Türkiye'de ikinci bir talimata kadar bu ürünlerin ithalatında yüzde 100 salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirdi.
Salmonella: Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder ürünlerine 'analiz' zorunluluğu getirdi

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, salmonella bakterisine rastlanması nedeniyle Avrupa'da bazı ülkelerde Kinder marka ürünlerin toplatılmasının ardından, Türkiye'de ikinci bir talimata kadar bu ürünlerin ithalatında yüzde 100 salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirdi.

Bitkisel ithalatta yetkili 44 il müdürlüğüne gönderilen yazıda şu bilgilere yer verildi:

"Avrupa Birliği Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Bildirimi (RASFF) ve INFOSAN'dan alınan bildirimlerde dünya genelinde Salmonella Typhimurium salgını yaşandığı, salgın kaynağının Kinder markalı çikolatalı ürünleri olduğu, riskli ürünler ve parti numaralarının toplatıldığı hakkında ülkemiz bilgilendirilmektedir. Alınan bildirimlerde belirtilen riskli ürünler parti numarası ile birlikte resmi kontrollerin gerçekleştirilmesi amacıyla tarafınıza iletilmektedir."

Yazıda, "Salgının ülkemize sıçramasının önlenmesi amacıyla ikinci bir talimata kadar menşe ayrımı yapılmaksızın Kinder markalı ürünlerin ithalatında %100 salmonella analizi yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

Salmonella analizi yapılacak Kinder markalı ürünler arasında Kinder Sürpriz Yumurta, Kinder Mini Eggs, Kinder Schokobons, Uovo Maxi, Kinder Mix, Kinder Circus, Kinder Happy Moments, Mix Cross Cat Kinder ve Mixed Patisserie PRA, vb. ürünler yer alıyor.

10 ülkede vakalara rastlandı

Belçika Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (FAVV), Kinder çikolata ürünlerinde salmonella bakterisi bulunan Ferrero şirketine ait fabrikayı önceki hafta geçici olarak kapatmıştı.

Hollanda ve Belçika, Arlon kentindeki Ferrero çikolata fabrikasında üretilen tüm ürünlerin toplatılmasına karar verdi.

Ferrero firmasının, ilk olarak 15 Aralık'taki rutin kontroller sırasında, hammadde içeren bir tank filtresinde salmonella bakterisine rastlandığını açıklaması üzerine, Belçika makamları soruşturmayı derinleştirmişti.

15 Nisan itibarıyla İngiltere'de çoğu çocuk olmak üzere 70 salmonella vakasına rastlandı.

Forbes dergisinde yayınlanan 16 Nisan tarihli haberde, Kinder ürünlerinden 10 ülkede çoğu çocuk en az 150 kişinin etkilendiği bildirildi.

Salmonella enfeksiyonu belirtileri

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde verilen bilgiye göre, salmonella bakterisinin vücuda alınmasından yaklaşık 12-72 saat sonra şu belirtiler görülebiliyor:

  • İshal
  • Ateş
  • Bulantı
  • Kusma
  • Karında kramplar

Hastalık genellikle 4-7 gün sürüyor ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşiyor. Hastalık bazı kişilerde ise ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabiliyor. Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyredebiliyor.

Uzmanlar, belirtilerin şiddetli seyretmesi halinde doktora gidilmesini, ayrıca salmonella bulaşıcı olduğundan, semptomları olan herkesin ellerini iyice yıkamalarını ve başkalarının yiyeceklerine dokunmamalarını tavsiye ediyor.

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