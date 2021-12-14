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Salvador Dali ve Thomas Edison’ın Yaratıcılık İçin Kullandıkları Teknikler Mercek Altında

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Bilim insanları, mucit Thomas Edison ve sanatçı Salvador Dalí tarafından tercih edilen bir yöntemi mercek altına alıyor. Uzmanlar, yaratıcılığı ortaya çıkarmak ve artırmak için derin uykudan önceki noktada uyanmanın etkilerini araştırıyor.
Salvador Dali ve Thomas Edison’ın Yaratıcılık İçin Kullandıkları Teknikler Mercek Altında

Paris Beyin Enstitüsü’ndeki araştırmacılar, insanların bir matematik bulmacasında gizli bir kural bulma yeteneklerini inceledi. Bulmacada numarayı belirlemek, sorunu çözmeyi çok daha basit hale getirecekti, ancak bunu yapmak yaratıcı düşünmeyi gerektiriyordu.

Bilim insanları, derin bir uykuya dalmadan hemen önce uyandırılan katılımcıların kısa yolu bulma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya çıkardılar.

UYKU VE UYANIKLIK ARASINDAKİ SÜRECİN BEKLENMEDİK ETKİSİ

Çalışmada 103 kişiye çözmeleri için bir matematik problemi verildi. Nihai cevaba ulaşmak için kuralları adım adım uygulamak zorundaydılar, ancak bilmedikleri bir gizli kural, adımların çoğunu atlamalarına ve çözüme çok daha hızlı ulaşmalarına izin verecekti. On altı kişi gizli kuralı çabucak keşfetti ve deneyin geri kalanından çıkarıldı.

Kalan katılımcılar, bir yandan bir şişe tutarken gözleri kapalı olarak rahatladıkları 20 dakikalık bir mola verdiler. Mola boyunca, farkındalık durumlarını göstermek için beyin dalgaları kaydedildi. Sonuçlar, uyanık gruptakilerin yüzde 31’i ve derin uykudakilerin yüzde 14’ü ile karşılaştırıldığında, N1 adı verilen ara noktada kalan katılımcıların yüzde 83’ünün kısa yolu bulduğunu gösterdi.

YARATICILIĞI TETİKLİYOR

Araştırmacılar, “Burada, uyku ve uyanıklık arasındaki alacakaranlık bölgesinde ortak olan beyin aktivitesinin yaratıcı kıvılcımları tetiklediğini görüyoruz. Bulgularımız, uyku başlangıcı döneminde yaratıcı bir tatlı nokta olduğunu gösteriyor” dedi.

Çalışmanın ortak yazarı Dr Thomas Andrillon, söz konusu nöral mekanizmaların henüz bilinmediğini belirtirken şunları söyledi: “Alacakaranlık döneminin, anıların yeniden canlandırıldığı ve yeni çağrışımların yapıldığı bir an olduğunu biliyoruz.”

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