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‘Şam, birçok Avrupa şehrinden daha güvenli’

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Suriye’nin başkenti Şam’ı ziyaret eden Belçikalı Jorgo, “Her an yankesicilerin kurbanı olabileceğim konusunda bir kez bile olsun tehdit hissetmedim” dedi.
‘Şam, birçok Avrupa şehrinden daha güvenli’

Suriye'ye gitmek onun için belirsizliğe atılan bir adımdı ama tüm korkular Suriye topraklarına attığı ilk adımla geçti. Jorgo, turist olarak Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyareti Sputnik'e anlattı.

 

Belçikalı, "Herkes, Suriye'yi tamamen savaşın sarıp sarmaladığını düşünüyor. Aslında hükümetin kontrolündeki bölgelerde durum çok sakin. Lübnan'da Suriyeli ve Lübnanlılar ile konuştum. Onlar, Şam'a gönül rahatlığıyla gidebileceğimi söylediler" diye konuştu.

Çernobil, Pyongyang ve şimdi Suriye gibi tehlikeli gösterilen sıra dışı yerlerin kendisini cezbettiğini anlatan Jorgo, Suriye'ye şubatta gitmeyi planladığını ama zamanında gereken evrakları alamadığını belirterek daha sonra bulduğu bir ajansın, Beyrut üzerinden Suriye'ye tur organize etmekte yardımcı olduğunu söyledi.

Jorgo, "Beni ne beklediğini bilmediğim için gitmeden önce çok karışık duygular içindeydim. Ama Şam'a gelir gelmez korkum geçti" dedi.

Belçikalı hikayesine şöyle devam etti: "Tur ajansında bana Suriye'de ne yapmak istediğimi sordular ve isteklerime göre güzergah hazırladılar. Bu güzergahın dışına çıkmam ve öngörülmeyen yerleri ziyaret etmem mümkün değildi. Sadece, hükümet kontrolündeki bölgeleri ziyaret etmeme izin veriliyordu. Eğer Halep'e gitmek isteseydim buna izin verirlerdi ama ben sadece bir haftalığına gideceğime karar verdim".

'KENDİMİ GÜVENDE HİSSETTİM'

Savaşın birkaç yıldır sürmesine rağmen Suriye'de kendini güvende hissettiğini dile getiren Jorgo, "Turizmin olmadığı ülkede dolandırıcılar da olmaz. Bu nedenle, turistler arasında popüler Avrupa şehirlerinden farklı olarak bunu düşünmeyebilirsiniz. Her an yankesicinin kurbanı olabileceğim konusunda bir kez bile olsun tehdit hissetmedim. Atina ve Paris'ten farklı olarak. Turizmin ekonomik önem taşıyan sektörün olmadığı ülkelerde bununla karşılaşırsınız" ifadelerini kullandı.

 

Şam'daki durumun tamamen normal olduğunu aktaran Belçikalı turist, şehirde enkaz görmediğini, insanların da normal hayat yaşadığını kaydederek, "Tüm bunlar, ülkede savaş olduğu gerçeğini unutturuyor" dedi.

Jorgo, Suriye macerasını blogunda da anlattı.

Şam'ın, kendi geleneksel pazar yerleri ve nargileleriyle güzel bir şehir olduğunu yazan Jorgo, şu ifadelere yer verdi: "Gece Şam'ı gezerken kendimi birçok Avrupa şehrinden daha güvende hissediyordum. Şam'ın dışında bile bir kez bile olsun kendimi tehlikede hissetmedim. Kontrol noktalarını geçmek çok zaman aldı ama her şey Suriye ordusunun kontrolü altında. Öyle kafanıza estiği zaman tehlikeli olan yere gitmeniz mümkün değil. Aynı zamanda Şam dışında gördüğün yıkım tatsız bir şekilde hayret içinde bırakıyor".

En çok Suriye halkının misafirperverliğine şaşırdığını anlatan Jorgo, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir kontrol noktasında iki asker beni şu sözlerle selamladı: Suriye'ye hoş geldiniz, umarız çay seversiniz. Yerel sakinler çok dostça davranıyordu ve beni çok sıcak karşıladılar. Suriyeliler inanılmaz insanlar, sizi çay içmeye davet ediyorlar, mutfakları ise fevkalade".

Belçikalı gezgin, "Umarım savaş yakında bitecek. Suriye'ye barış gelsin" diye yazdı.

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